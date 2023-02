Las locas teorías que unen el accidente de tren en Ohio, los globos chinos y una premonición de Netflix

El 3 de febrero en torno a las 21:00 horas locales, 50 de los 150 vagones de un tren de la compañía Norfolk Southern se salían de la vía al paso por East Palestine, Ohio, una localidad de poco más de 4.500 habitantes al norte de Pittsburgh. El pánico empezó a cundir: se trataba de un tren de mercancías peligrosas, con productos químicos y materiales combustibles.

Por ABC

Entre los materiales había cloruro de vinilo, un producto muy tóxico y muy inflamable. El incendio que se produjo tras el desarrilamiento provocó una humareda que obligó a evacuar inmediatamente a los residentes de las zonas cercanas en la frontera entre Ohio y Pensilvania en un radio de entre 1,5 y 3 kilómetros alrededor del suceso.

La imagen de la deflagración del tren se ha grabado en la retina de muchos estadounidenses.

Officials conducted a 'controlled release' of vinyl chloride from 5 train cars after a derailment in East Palestine, Ohio, in order to prevent an explosion — but residents still don't know when it will be safe for them to return to their homes pic.twitter.com/5O1d1emav3

— NowThis (@nowthisnews) February 9, 2023