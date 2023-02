Se desata el pánico en un centro comercial en París tras supuestos disparos (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El pánico se ha desatado este sábado en el centro comercial Quatre Temps en París, Francia, después de que aparentemente se produjeran disparos, informan medios locales.

Por rt.com

Un gran movimiento de multitudes se produjo este sábado por la tarde en el centro comercial Temps, en el distrito de La Défense, en Hauts-de-Seine. Según una fuente cercana a la investigación en BFMTV, no hubo disparos, al contrario de lo que habían dicho varios internautas en las redes sociales.

Sin embargo, una fuente indicó a BFM que un hombre se suicidó, por lo que la gente se asustó y empezó a correr, y no había tiroteo. Actualmente, la Policía ya se encuentra en el lugar de los hechos.

Mass panic erupts at Paris shopping mall after bangs are heard. No word yet on what happened pic.twitter.com/xIkNpChe9q

— BNO News Live (@BNODesk) February 18, 2023