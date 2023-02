Al menos un muerto y varias personas heridas tras tiroteo en el desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans

La policía dice que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo a lo largo de la ruta del desfile de Mardi Gras en la parte alta de Nueva Orleans.

Por Live5News

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 pm del domingo en la intersección de St. Charles Avenue y Terpsichore Street durante el desfile de Krewe of Bacchus, lo que provocó que el desfile se detuviera, informa WVUE.

Al llegar al lugar, la policía encontró a cinco víctimas, una niña, una mujer y dos hombres, con heridas de bala. Todas las víctimas fueron llevadas al hospital por equipos de emergencia.

La policía dice que uno de los hombres fue declarado muerto en el hospital. Según los informes, las otras cuatro víctimas se encuentran en condición estable.

La policía dice que un sospechoso ha sido arrestado en relación con el incidente. También se decomisaron dos armas.

La investigación está en curso. La policía está trabajando para determinar si alguien más estuvo involucrado.

?#BREAKING: Reports of multiple people shot and injured at a parade ???#NewOrleans | #Louisiana??Currently multiple authorities and EMS are on scene after 4 people have been injured in quadruple shooting along the Bacchus parade route taking place in New Orleans, Louisiana… https://t.co/28u2vv8MoX pic.twitter.com/UjJqpRJ6qP

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 20, 2023