El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 21 de febrero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Si crees en algo lo puedes lograr. No importa cuánto tiempo te lleve, si trabajas con diligencia, eras constante y das todo de ti, no hay obstáculo ni energías negativa que te impidan llegar a tu meta.

Tauro

¿Cuántas veces has tomado decisiones de las cuales te arrepientes? ¿Cuántas veces has actuado impulsivamente sin pensar “mínimamente” en lo que podría pasar? A partir de hoy no lo hagas más. Se “emocionalmente inteligente”, conoce, maneja y aprende a conectarte con las consecuencias de tus actos.

Géminis

No tienes que explicar a nadie que haces o no con tu vida. De hecho, cuando das muchas explicaciones igual no te entienden. Hoy es un día para hacer respetar tus decisiones, sólo porque si, porque quieres y porque puedes.

Cáncer

Para lograr tu meta debes hacer que tu equipo de trabajo o colaboradores se sientan seguros e involucrados. No tienen que amar tu proyecto, pero deben sentirse bien en él. Conviértete en un líder que convence y no en el jefe que obliga.

Leo

Abre tu mente. No limites tus metas, piensa que hay un sin fin de caminos que pueden conducirte justo adonde quieres estar. La clave es buscarlos, no sentarse a esperar que lleguen a tu vida, porque eso solo sucede un 5 % de las veces.

Virgo

La ira, el odio, los celos, el rencor, la tristeza y la frustración, pueden conducirte por caminos autodestructivos. Trabaja en sentir alegría, perdón, satisfacción y agradecimiento, emociones positivas que te conectarán con personas que estén en la misma vibración y que te ayudarán a abrir tus caminos.

Libra

Procrastinas porque crees que tienes todo el tiempo del mundo. No esperes para hacer lo que quieres o lo que debes hacer. Hoy es un día importante en que puedes dar pasos directos y agigantados a una meta. Para luego es tarde y el éxito te espera en la esquina. Persíguelo.

Escorpio

Toma decisiones y hazlo sin presión, sin expectativas. Con la seguridad de que es lo que quieres y de que harás lo que tengas que hacer para lograrlo, pero consciente de que no puedes controlar lo que hagan los demás y que el resultado final no depende única y exclusivamente de ti.

Sagitario

Hay personas que no se define si están o no. Y es en ese punto en que hay que imponer distancia, para evaluar y aclarar cuán necesario o positivo es que sean parte de tu vida. No puedes permitirte estar en el medio de la nada, con personas que no vibran igual que tú.

Capricornio

Ser buena pareja no tiene que ver con cambiar a la otra persona. Porque si vives en una constante lucha por lograr ese cambio, ni tú ni el otro serán felices. Hay que permitir que cada uno sea como es, aceptarlo con sus virtudes y defectos y si lo permite, ayudarlo a ser mejor, pero jamás esperar que sea alguien diferente.

Acuario

Hoy puede ser un día tenso, en el que te cruzas con personas con mala actitud. No puedes dejarte llevar, ni permitir que afecten tu vida. Si ellos no ponen de su parte para aligerar la energía, hazlo tú, a tu manera y tratando de que el mundo, o por lo menos, tu mundo, sea un mejor lugar para vivir.

Piscis

Hoy se crea un caos en el trabajo y es que cada uno quiere hacer las cosas a su manera, sin darse cuenta que el otro también tiene la razón. Hablando se entiende la gente y si actúan con inteligencia, pueden unir fuerzas y hacerlo mucho mejor. La clave es bajar el orgullo y el deseo de control.