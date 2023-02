Rihanna defendió a su bebé tras recibir críticas en redes sociales

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Durante los últimos días Rihanna ha estado en boca de muchos, esto luego de su participación en el medio tiempo del Super Bowl, presentación que, aunque muchos criticaron, han sido más los halagos y los reconocimientos los que han tomado protagonismo.

Y, hablando de críticas, la cantante ha tomado turno en redes sociales y es que, después de que compartiera una fotografía con su pequeño, como resultado de su aparición en la revista Vogue, algunos la señalaron por la manera en como llama a su bebé.

“¡Mi hijo es tan bueno! idc idc idc [¡no me importa, no me importa, no me importa!]Q, escribió.

“Rara” y “Repugnante”, así aseguraron que parecía la forma en la que Riri llamaba a su hijo, esto por haberlo llamado “bueno” en su publicación. Un usuario la cuestionó: “¿Quién llama ‘bueno’ a un bebé??”; al ver esto, la cantante respondió rápidamente: ‘¡¡¡Su madre!!!’.

“Él no es un hombre adulto… tiene otras formas de hablar… lindo, adorable, hermoso”, dijo otra persona, y agregó que era “repugnante” la forma en la que se refirió al niño.

Ante esto otro seguidor defendió a Rihanna: “Ustedes cambiaron la definición de ‘bueno’ y la hicieron extraña. Bueno también significa literalmente ‘hermoso, guapo’, ella no quiere salir con su maldito hijo. Usemos nuestros cerebros. Ella no llamó este bebé de ‘caliente’, etc.”.