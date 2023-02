Piedad Córdoba habla por primera vez habla de Petro, de la extradición de su hermano, de Alex Saab y de las acusaciones en su contra

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En entrevista exclusiva con SEMANA, dijo que su hermano fue víctima de un entrampamiento en el que, según ella, estuvo involucrada una mujer. Así mismo, arremetió contra su exasesor Andrés Vásquez y le pidió al Pacto Histórico que esté unido y rodee al presidente.

SEMANA: ¿Cómo evalúa la gestión del presidente Gustavo Petro?

PIEDAD CÓRDOBA: (P.C.): Me siento muy satisfecha, contenta. Fueron muchísimos años esperando un momento como este, casi más de 30 años, yo llegué al Congreso con Gustavo en 1991.

Yo venía de Antioquia y ellos acababan de firmar el acuerdo de paz con el M-19. Uno esperaría que las cosas (en la Presidencia) se dieran muy fácilmente y no ha sido así. No ha sido fácil. Son cambios profundos, estructurales, tienen que ver mucho con la igualdad, la fraternidad, con algo que ha sido central para él y muchos de nosotros que es la vida.

Tenemos el interés de un país distinto, diferente y por eso lo apoyo irrestrictamente. Todos los que salimos electos en el Pacto Histórico debemos hacer un gran llamado a la unidad, a rodear al presidente, a ayudarle a acertar. Nosotros no votamos por una figura, votamos por una propuesta. Lo dije en la reunión del jueves pasado en Palacio: hay que hacer asambleas ciudadanas, es decir, que el constituyente primario, es decir, la gente pueda participar, que los afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, las iglesias, que tienen un poder impresionante en el país, también puedan participar, por ejemplo, en esta discusión de la reforma a la salud.

SEMANA: ¿Qué no le ha gustado hasta ahora del Gobierno Petro?

P.C.: Hay una falla grande en el tema de la comunicación. La mayoría de la gente, muchas veces, está desinformada por la falta de una estrategia comunicacional. Hace falta una batalla comunicacional mucho más poderosa para que la gente se comprometa no solamente con el cambio, sino que se enamore de ese cambio. Que se enamore de lo que decían en la Revolución Francesa: igualdad y fraternidad. Si la gente está informada, sabe para dónde vamos, y conoce que esas reformas son estructurales, tiene la capacidad de empujar.

SEMANA: ¿Qué le dijo al presidente Petro?

P.C.: Le dije “encadénese”. Él me dijo: “¿Cómo así que encadénese?”. Pues claro, encadénese con el país, que un día de la semana todo el mundo escuche al presidente. Que se sepa qué es lo que el presidente está haciendo y qué le está proponiendo al país. Las redes sociales cumplen un papel interesante, pero no son todo. Las redes sociales, en un momento determinado, sirven más para distorsionar que para informar. Ahí hay una falencia.

SEMANA: Ahora que se vio con el presidente Petro, ¿tuvo la oportunidad de comentarle la situación de su hermano Álvaro Córdoba, extraditado a Estados Unidos por estar involucrado presuntamente en narcotráfico y tráfico de armas?

P.C.: No, para nada. En absoluto. Ese es un tema que se tiene que resolver en Estados Unidos. Confío plenamente en la justicia norteamericana. A mí me hubiera gustado muchísimo que esa discusión se diera en el país, porque este es un país soberano. Hay que tener no solamente soberanía territorial sino jurídica. Pero no. En estos asuntos soy muy delicada y no puedo aprovechar una reunión para hablar de eso. El presidente ya no puede hacer nada tampoco.

SEMANA: ¿Se sintió decepcionada de que Petro haya firmado la extradición de su hermano?

P.C.: No puede ser una decisión que a uno le agrade. Nosotros, como familia, jamás hemos estado metidos en ese tipo de negocios. He sido una persona muy dura frente al narcotráfico. Fui amenazada por Pablo Escobar, en Medellín, porque hice una campaña en contra de él. Además, el narcotráfico tiene una deriva que es el paramilitarismo. Yo hice el primer debate en el Congreso contra el paramilitarismo, la Oficina de Envigado y me quedé sola. Todo el mundo se fue. Son como los avatares de la vida. Además, lo de mi hermano fue un entrampamiento que es la sistematicidad que ha cogido la DEA en el país. No se les olviden los casos de Jesús Santrich, del magistrado de la JEP, de la esposa de Iván Cepeda, a quien intentaron entramparla de la misma manera.

SEMANA: Pero, entonces, ¿por qué el presidente Petro firmó la extradición?

P.C.: Aquí hay una cosa muy delicada y tiene que revisarse: hay un acuerdo de cooperación. No hay uno que tenga que ver con la extradición. A usted lo pueden capturar mañana, le montan una prueba, lo pide Estados Unidos y se va. Eso fue lo que el Gobierno firmó con Estados Unidos y eso no puede seguir así. Yo creo que él (Petro) obedeció a ese acuerdo.

