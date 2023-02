Marcelo: Me veo volviendo al Real Madrid

Posteado en: Deportes, Titulares

El brasileño Marcelo, futbolista con más títulos (25) en la historia del Real Madrid, aseguró tras rescindir su contrato con el Olympiacos griego que no siente que se haya marchado del club blanco y que se ve “volviendo” pronto para trabajar en la cantera.

“El Real Madrid es mi casa. Llegué con 18 años y he aprendido todos los valores del club con jugadores como Raúl, Iker Casillas, Sergio Ramos. Si digo la verdad, siento que no me he ido del Real Madrid. Uno es de donde nació. No me fui de Río de Janeiro, es imposible que te vayas. Una parte mía está dentro con mi hijo, que está creciendo. No estoy ahora, pero pienso que no me he ido. Me veo regresando, me gustaría muchísimo intentar ayudar a los niños que lo necesiten igual que cuando llegué con 18 años”, dijo en una entrevista con ESPN.

Marcelo recordó la pasada temporada, la última suya en el conjunto madridista, y lo difícil que fue tener pocos minutos de Carlo Ancelotti siendo capitán.

“Yo sabía que no era el titular y me pregunté qué podía hacer para ayudar al equipo. Estaba jodido por no jugar porque que un jugador diga que está contento en el banquillo, está mintiendo, es imposible. Me entrenaba a tope porque siempre chocaba con Carvajal y Lucas Vázquez y yo decía: ‘estos cabrones van a tope y no van a pasar por encima de mí, yo les voy a regatear como sea’. Ayudé a mis compañeros compitiendo, me sentí muy útil ayudando de la mejor manera posible”, admitió.

“Mi manera de ser y mi alegría han aportado mucho al equipo. Yo gané también los títulos. Es jodido ser capitán y estar en el banquillo sin jugar, pero tienes que entrenar al día siguiente y explicar a tu hijo que el míster no cuenta contigo. Esa temporada fue la mejor porque aprendí muchísimo como ser humano”, agregó.

De todos los entrenadores que tuvo en el Real Madrid, Marcelo resaltó al portugués Jose Mourinho porque daba “las mejores charlas” y era “un experto en meterse en tu cabeza”. Y confesó que en su caso le “cambió en ser agresivo, en pelear”.

De Zinedine Zidane elogió su manera de manejar el grupo. “En gestión de grupo me quedo con Zizou, porque hubo una época en la que Kiko Casilla jugó 25 partidos y Keylor Navas se reía en el banquillo sin estar enfadado. Eso es manejar bien el equipo, intentar tener a todos contentos”.

De Ancelotti se queda “con la manera tranquila de ser” y dijo que le está agradecido por cómo gestionó su etapa final en el equipo: “A mí me vino muy bien tenerle porque me conoce desde hace mucho y me ayudó bastante. Ha sido superamable conmigo en la situación en la que estaba. Era el capitán del equipo y prefiere a otro para jugar, y es normal, y a mí me ha ayudado en ese tema”.

Respecto a jugadores con los que ha compartido tantos años, Marcelo habló de Cristiano Ronaldo, al que ve con fútbol para rato. “Cuando empezamos a jugar al fútbol sabemos que no es para siempre. Está claro que Cris ya no tiene la velocidad de antes, pero eso no se pierde, puede jugar sí o sí en cualquier equipo del mundo. Siempre ha dado el máximo a sus equipos”, aseguró.

Entre los que más le han sorprendido nombró a Toni Kroos, Rodrygo y Fede Valverde.

“Me sorprende Kroos porque no sé qué pasa en su cabeza, está siempre en su mundo y hace unos controles de espalda que son increíbles con los que regatea al resto. Es algo que solo hace él”.

“Otro es Rodrygo, el típico jugador que ha nacido con esto, es natural, hace unos regates con el cuerpo que nunca había visto. Es el falso lento, porque tienes a Vinícius a un lado y Fede que vuela y él no es tan rápido como ellos, pero sí con el balón”.

Y por último, elogió a Luka Modric: “No hay palabras. No puedes imaginar lo que puede hacer Luka con el balón. Un día estábamos en el banquillo Rodrygo, Lucas Vázquez y yo y Luka sale por el medio y viene a recuperar un balón a la banda de Carvajal. Regateó sin tocar el balón de espaldas y sale por el medio”. EFE