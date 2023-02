“Venom 3″ inicia su preproducción: qué se sabe de Tom Hardy y su regreso al papel

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor anunció que la tercera parte del villano de Marvel ya está en marcha

Luego de que en los últimos meses se habían tenido pocos o nulos detalles acerca de la tercera parte de Venom, se ha revelado que la esperada película ya se encuentra en proceso de preproducción. Así lo informó el propio protagonista de la franquicia, Tom Hardy quién reveló la noticia a través de sus redes sociales.

Por Infobae

Aunque esta es una grata sorpresa para los fans del personaje de Marvel, era obvio que una tercera entrega tendría que llegar a la gran pantalla, sobretodo teniendo en cuenta que las dos primeras partes recaudaron en su conjunto mas de 1.360 millones de dólares. Aunque la espera parece aún larga, a continuación todo lo que se sabe acerca de Venom 3.

¿Cuándo saldrá la tercera película?

Al parecer en breve podría iniciar la filmación de este proyecto, así lo reveló Hardy en su cuenta de Instagram, donde dio la noticia sobre la preproducción. Se espera que esto signifique que el largometraje iniciará su rodaje durante este año y que podría estrenarse en los cines de todo el mundo en el verano de 2024.

Sin embargo, algunos especialistas apuntan que esto es poco probable y que quizá el lanzamiento se realice hasta 2025. Esto debido en gran parte al largo proceso de post producción, que en ocasiones suele llevarse meses de trabajo en la salas de edición. Por otro lado, aún falta saber de qué manera este film retomará el cameo que se hizo en Spider-Man: sin camino a casa, en el que Eddie Brock se enteró de la existencia de Peter Parker/Spider-Man.

Quién volverá para Venom 3

Durante meses han sido escasas las noticias sobre esta tercera parte, quizá antes de la noticia dada por Hardy, de las pocas cosas que se sabían sobre la próxima película era que al frente de este proyecto estará Kelly Marcel. Ella tomará la batuta como directora, luego de que Andy Serkis, quien estuvo a cargo Venom: Let There Be Carnage no regresará.

Marcel además volverá como guionista, desarrollando la historia junto al protagonista, como lo hizo en la segunda película. Tom reveló que Marcel estaba trabajando en el guion a principios de 2022. Además de Hardy, quien firmó en agosto de 2018 un contrato de tres largometrajes de este título, no se ha confirmado que ningún otro miembro del elenco repetirá sus papeles.

Sin embargo la tercera entrega podría traer de vuelta a los actores que aparecieron en Venom: Let There Be Carnage. Se podría volver a ver al detective Patrick Mulligan (Stephen Graham) ya que sobrevivió al anterior film después de ser encadenado por el cuello con una cadena y lo que pareció una lesión grave de la columna vertebral.

No está claro si Michelle Williams regresa como Anne y She-Venom, pero habrá que esperar a que así sea. Algunos críticos reprocharon que durante la segunda película no se le diera a Williams más tiempo en pantalla, razón por la que esta tercera película podría ser la ocasión para explorar más su personaje.

Los fans esperan ver más de la Sra. Chen (Peggy Lu), la propietaria de la tienda de conveniencia local y que fue uno de los personajes más cómicos del film. En cuanto a los menos probables que regresen está Woody Harrelson como Cletus Kasady/Carnage, dado que la película terminó con Venom mordiéndose la cabeza.

Leer más en Infobae