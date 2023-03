“Make America Florida”: La fórmula de Ron DeSantis para conquistar la Casa Blanca

Posteado en: USA

El capítulo de conclusiones de The Courage to Be Free (La valentía de ser libre), que el lector encontrará al final del segundo libro de memorias de Ron DeSantis, se titula “Make America Florida”. Convertir Estados Unidos en Florida o Hacer que Estados Unidos sea Florida da una idea bastante precisa de lo que el gobernador DeSantis hará por sus compatriotas si lo eligen para la Casa Blanca.

El eslogan, “un modelo para el resto del país”, suena bien, pero, sobre todo, conserva el aire de familia necesario con otro afortunado lema: el “Make America Great Again”, de Donald Trump, con el que DeSantis se encontrará, si finalmente decide presentarse, en la carrera por la nominación del Partido Republicano. Promete ser la pelea más encarnizada de la derecha rumbo a 2024. Esa proximidad podría servirle: el arma que mejor ha funcionado a DeSantis hasta ahora ha sido presentarse como una versión mejorada y aumentada del expresidente, alguien con un currículo superior, capaz de llevar adelante, sin tanto drama y sin tantos nervios, esos ideales conservadores y nacionalistas. Un “Trump con cerebro”, por entendernos.

¿Y en qué consiste exactamente floridizar América? En el libro, publicado este martes entre una gran expectación en Estados Unidos y críticas literarias negativas ?”Se leen como las memorias de un político producidas por ChatGPT”, ha ironizado Jennifer Szalai en su reseña para The New York Times?, DeSantis escribe: “Parte de la razón por la que [el Estado] ha destacado durante mi mandato como gobernador es que no hemos temido tomar posiciones audaces pese a todo: hemos luchado contra los medios izquierdistas y los burócratas para defender la libertad de Florida durante la pandemia; hemos peleado contra Disney para proteger a los más pequeños; y nos hemos opuesto a intereses de los poderosos para salvaguardar nuestros recursos naturales”.

Según su relato, de estilo seco y un tanto cargado de resentimiento, el “Estado libre de Florida” se ha beneficiado, “en tiempos en los que no hay otra opción que ser valientes”, de una decidida apuesta por la “educación por encima del adoctrinamiento”, de su acercamiento sin complejos a la inmigración y del rechazo de las políticas de la izquierda, que define como “suaves con la criminalidad”.

