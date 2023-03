Así fue el momento en que Ninoska Vásquez fue encarcelada

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La modelo Ninoska Vásquez se encuentra en el ojo pública tras afrontar una audiencia por una acusaicón de trata de personas en México, por lo que tuve que enfrentar a las autoridades españolas.

En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, en su canal de YouTube, la venezolana habló sobre todo el proceso que vivió en su detención en el aeropuerto de Madrid, España luego de que ella viajaría por asuntos laborales, el domingo 28 de agosto.

Asimismo, Ninoska Vásquez aseguró que sólo le dieron treinta segundos para hacer una llamada telefónica y poder comunicarse con alguien, para pedir un abogado o en su defecto, pedir ayuda sobre lo que se acusaba.

La Miss Tierra Venezuela 2017 sostuvo: “Cuando yo estaba detenida en el calabozo, porque primero me detienen y me envían a un calabozo, allí me mantienen un rato largo, me dicen pues que voy a tener una llamada, cuando me suben y veo que estoy en el tiempo detenida en el calabozo, yo practiqué lo que iba a decir en esos treinta segundos, porque yo quería que alcanzara y empecé, voy a decir esto y esto”.

Vásquez manifestó lo que finalmente alcanzó para decir en la llamada a una amiga que recién la había acompañado al aeropuerto y dijo: “Solamente le dije, amiga llegó el día, estoy detenida, me quiere extraditar a México, busca un abogado, sáquenme de aquí y tráete a mi familia ya. Esas fueron mis palabras”.