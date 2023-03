Premios Óscar 2023: La trayectoria de consagrados artistas ha sido reconocida

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Comenzó la gala de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y no podría haber sido de mejor manera y es que el presentador de esta edición es nada más y nada menos que el cómico, Jimmy Kimmel; y el famoso hizo su entrada triunfal a la 95.ª edición de los Óscar, desde un paracaídas.

Jimmy Kimmel ingresando en paracaídas a la gala 2023 de los #Oscars.pic.twitter.com/0hr14rmFNg — AP (@altapeli) March 13, 2023

Kimmel irrumpió en el escenario protagonizando un sketch inspirado en Top Gun: Maverick. “Hace 31 años, Brendan Fraser y Ke Huy Quan compartían pantalla en Encino Man. Ahora comparten noche como nominados”, recordó.

Asimismo, ante el público, el presentador hizo mención a la actitud poco favorable por parte de James Cameron y Tom Cruise: “Los dos tipos que insistieron en que había que volver a los cines para reactivar la industria no han querido, o no han podido, estar aquí esta noche”, dijo.

Se iniciaron las primeras premiaciones, y por primera vez en sus 64 años de vida, Jamie Lee Curtis ganó un Oscar, en esta oportunidad como Actriz de Reparto, por su actuación en ‘Todo a la vez en todas partes’.

Jamie Lee curtis ya se merecía esa mierda ,good for her ! pic.twitter.com/3fh0vhdsXm — Otro inconforme (@ChristianC_17) March 13, 2023

“Esto es el sueño americano, y casi renuncio a él. A todos los que estáis ahí, mantened vuestros sueños con vida. Gracias por la calurosa bienvenida”, dijo Ke Huy Quan, quien inició su carrera artística con tan solo 12 años de edad, y esta noche también recibió su primer galardón, por ‘Todo a la vez en todas partes’.

Me encanta cuando genuinamente se emocionan y no lo contienen. Ke Huy Quan se lleva su Oscar y 2/2 #TodoEnTodasPartesAlMismoTiempo pic.twitter.com/MrwQnW4MZA — Maite Peñoñori (@emedemaite) March 13, 2023

Sofía Carson estuvo a cargo de presentar la primera pieza musical de la noche, con una tema feminista, Applause, acompañada de un precioso coro.

“To each and every single woman in this room and to all the women of the world GIVE YOURSELF SOME APPLAUSE”

~ SOFIA CARSON ~ #Oscar #Oscars2023 #Oscars95 pic.twitter.com/E9tx8LuX0c — ??? (@onlyshipss) March 13, 2023

Otro momento importante se suma y es que Navalny, documental que trata sobre el líder de oposición rusa contra Putin, se llevó el premio a Mejor Documental, pero el premio lo recibió la esposa del director, recordándolo, pues el “sigue en prisión por defender la democracia”.

Sin novedad en el frente recibió el premio Oscar a mejor fotografía por la dirección expuesta en el drama alemán disponible en Netflix.

David Byrne y Stephanie Hsu se presentaron en el escenario con su número musical.

David Byrne, Stephanie Hsu y el trío musical Son Lux interpretan la nominada a Mejor canción “This Is A Life”, de 'Todo a la vez en todas partes', en la ceremonia de #Oscars. pic.twitter.com/53JlaIE3LH — Pablo J. Nieto (@pablonesflis) March 13, 2023

El premio a Mejor maquillaje y peluquería es para… La Ballena, el equipo encargado de doblar el peso de Brendan Fraser, ganó la estatuilla. La transformación del actor, según los expertos, es “sorprendente e impactante”.

El #Oscar a Mejor Maquillaje es para La Ballena. Un trabajo exhaustivo y meticuloso. Maquillar a Brendan Fraser y ponerle todas las prótesis tardaba hasta seis horas. #Oscars#TheWhale#BrendanFraser pic.twitter.com/NE4F4eN00q — Rodelo (@elrodelo) March 13, 2023

Black Panther: Wakanda Forever se llevó su primer premio de la noche por Mejor diseño de vestuario, lo que le permite a Ruth E. Carter posicionarse como la primera mujer negra en ganar múltiples premios Óscar en distintas categorías.

Ruth E. Carter makes history once again! With her second win for Best Costume Design tonight, she is now the first Black woman to win multiple Oscars in any category. @theblackpanther #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/AmcrQKJNyZ — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

La música vuelve a apoderarse del escenario con Naatu Naatu, la melodía de la película India RRR (Rise Roar Revolt).

Aquí la presentación de NAATU NAATU en los Oscars 2023. La gran favorita en la categoría Mejor Canción Original gracias a RRR.#Oscarspic.twitter.com/yM2Kfmckqq — Carla ? (@shannonlada) March 13, 2023

Salma Hayek y Antonio Banderas entregaron el premio a Mejor Película Internacional, que se lo llevó Sin novedad en el frente, dirigida por Edward Berger; el drama bélico alemán de Netlfix.

¡Llegó uno de los momentos más esperados de la noche! La actriz y cantante, Lady Gaga, dice “presente” en tarima para interpretar la canción Hold My Hand; tema principal de la banda sonora de Top Gun: Maverick.

"Es posible que descubras que puedes ser tu propio héroe, incluso si te sientes roto por dentro". LADY GAGA justo antes de presentar la canción Hold My Hand de TOP GUN: MAVERICK. Solo ella y su talento. Nada más ? #Oscarspic.twitter.com/V8NQcD5h62 — Carla ? (@shannonlada) March 13, 2023

Sin novedad en el frente recibe su tercer galardón, esta vez por Mejor diseño de producción.

Esperen… ¡otro premio más para Sin novedad en el frente!, ahora la producción recibe el premio por Mejor Banda Sonora Original.

Aunque ya habían estado nominados anteriormente, la secuela de James Cameron, Avatar: el sentido del agua, ganó su primer Oscar, este 2023 por Mejores Efectos Especiales.

AVATAR WON VISUAL EFFECTS!!!! pic.twitter.com/nGBSyfgoq7 — ysa .?.:*? silly sully (@torukMACKtoe) March 13, 2023

Rihanna ha puesto de pie a la audiencia

Junto a una orquesta, la intérprete originaria de Barbados interpretó Lift Me Up, canción nominada por Black Panther: Wakanda Forever. En este número recordaron a Chadwick Boseman; quien interpretó al rey T’Challa en la primera entrega de la franquicia de Marvel, y falleció de cáncer en el 2020.

Impecable como siempre a nivel vocal. RIHANNA y su presentación de Lift Me Up, nominada como Mejor Canción Original gracias a BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER.#Oscars pic.twitter.com/9YEF3aoCeQ — Carla ? (@shannonlada) March 13, 2023

La estatuilla a Mejor Guion Original se lo llevó Todo a la vez en todas partes; la locura argumental sobre el multiverso de la que son artífices.

Ellas hablan, el drama feminista con tintes distópicos-religiosos basado en la novela homónima de Miriam Toews;”Muchos hemos reflejado nuestra historia personal en ‘Ellas hablan'”, Sarah Polley.

Sarah Polley gana a Mejor guion adaptado por Ellas hablan o women talking. "Quiero agradecer a la Academia por no sentirse ofendido por las palabras Mujer y hablando.. juntos", dijo Polley #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/mJSkLq7uxH — Grace Mora Dávalos (@Gracemorad) March 13, 2023

El premio a Mejor Canción Original se lo lleva Naatu Naatu, de la película india RRR (Rise Roar Revolt).

“En este mundillo tenemos el infrecuente lujo de ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta y, a veces, haciéndolo con personas que terminamos amando. Es oportuno que también celebremos a las personas que nos han dejado”, expresó John Travolta.

Y la Mejor Dirección es para…

Los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, vuelven a subir al escenario para recibir su tercer galardón por Todo a la vez en todas partes, consolidando su liderazgo en la dirección, tras lograr el premio del Sindicato de Directores este año.

¡Merecido! Brendan Fraser recibe su premio Oscar como Mejor Actor Principal, por su protagonización en La Ballena.

Quiero que Brendan Fraser gane todos los Óscares que hay en la historia. pic.twitter.com/KpN6FKw5Wd — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 20, 2023

Michelle Yeoh se convierte en la primera mujer asiática en ganar un premio Oscar, como Mejor Actriz Principal, por su papel principal en Todo a la vez en todas partes. “Chicas, esta es la prueba de que nunca es tarde para soñar en grande. No dejes que le digan que se les ha pasado el arroz”, expresó.

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx — Variety (@Variety) March 13, 2023

Todo a la vez en todas partes, es mencionada por séptima vez en la noche y en esta oportunidad para recibir el premio a Mejor Película del 2023.