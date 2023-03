VIRAL: Fue a cenar con un joven y, al momento de pagar la cuenta, él la sorprendió

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En otras épocas, era una costumbre que al salir a comer a un restaurante en pareja, la cuenta siempre quedaba en manos del hombre, siendo él quien debía pagar. Pero hoy en día, todo cambió ya que la mujer también puede invitar o simplemente se puede dividir y que ambos la abonen.

Por: TN

Una usuaria de Twitter, Camila (@camilac_____), publicó en su cuenta una anécdota que le tocó vivir cuando salió a comer con un chico en lo que era una cita y, al momento de abonar el total de lo que habían consumido, la reacción del chico la sorprendió. “No se que sentir al respecto”, sostuvo la joven.

“Salí a comer con un varón que se metió la cuenta en la boca para que no vea cuánto salió y no le transfiera nada”, twitteó Camila a lo que se viralizó al punto que alcanzó 2,3 millones de visualizaciones, casi 50 mil me gusta, 727 tweets citados y 664 retweets.

Además los comentarios de otros usuarios no tardaron en llegar: “Un gran tipo”. “Falta que cuentes cuánto alcohol tomaron para darle contexto”, agregó otro. “Te invitó él y encima es gracioso, 100% es por ahí”, comentó otra.

Salí a comer con un varón que se METIÓ LA CUENTA EN LA BOCA para que no vea cuánto salió y no le transfiera nada. No se que sentir al respecto — Camila Castelli?????? (@camilac_____) March 12, 2023

