Acusan a docentes del municipio Caroní en Bolívar de “incitar al odio”

Algunos están de pie, otros en sillas. Tratan de resguardarse del sol debajo un techo que poco a poco se cae a pedazos. Todos están en el lugar por una misma razón: asistir a una asamblea general extraordinaria de emergencia, convocada por la Coalición Sindical del sector educación en el municipio Caroní.

Por Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com

En medio de la asamblea, el vocero mencionó un acta que recibieron en los colegios, en la cual se estipula que los docentes están incurriendo en la violación del artículo 150, numerales 3 y 10 del reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Este contempla las inasistencias como una transgresión de la normativa.

“Y les preguntó a los presentes: ¿ustedes abandonaron el cargo?”. A lo que todos los presentes respondieron: no. “¿Ustedes están entregando las actas los martes y jueves como corresponde?”. La respuesta fue: sí.

“Entonces si eso es así, por qué usted tiene miedo o temor de que le apliquen abandono de cargo, si usted no está abandonando su cargo”, señaló el vocero.

Parte de la asamblea fue para tratar los temas de acoso laboral en las instituciones educativas del estado Bolívar, así como denunciar los procedimientos “no administrativos” contra los educadores y dejar un precedente ante las políticas que se quieren imponer desde el Ministerio de Educación.

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en Caroní, Carmelis Urbaneja, señaló este martes 14 de marzo, que decidieron llamar a una asamblea de emergencia, ya que en las instituciones hay una persecución.

“Están amedrentando a los docentes. El acoso está viniendo de los supervisores y los directores, por parte de la profesora Brizeida Quiñones, bajo un documento donde dice que hay que amonestar, suspender y despedir a los docentes que están en asamblea permanente”.

“Hay docentes que participan los martes y jueves en asamblea permanente, y nosotros rechazamos rotundamente esa posición que tiene la profesora Brizeida Quiñonez. Los docentes estamos peleando por un derecho, por nuestros salarios, por el salario de Brizeida, el de los supervisores y por el salario de aquellos directores”, expresó Urbaneja.

Lucha permanente

La representante exhortó a los maestros para que se queden en la lucha. “Ellos cuentan con estos sindicatos. Nosotros vamos a estar ahí peleando, no podemos rendirnos, tenemos que seguir, porque si nosotros nos rendimos va ser peor, no vamos a conseguir nuestros logros”.

La ministra de Educación, Yelitze Santaella, señaló el pasado 10 de marzo, que no es posible un aumento del salario a los docentes.

Desde el estado Cojedes, donde habló ante trabajadores del gremio educativo, Santaella aseguró que “no puedo decirles que en este momento vamos ya a firmar el contrato. No podemos hacerlo, porque no les vamos a mentir a nuestro pueblo. No vamos a caer en mentiras y a firmar contratos leoninos, como se hizo en el pasado que no se cumplieron”.

Santaella sostuvo que el Gobierno Nacional no puede cumplir con un aumento salarial, pero sí puede entregar bonos a docentes y maestros. Habló de un bono de 30 dólares que propuso Nicolás Maduro, una bonificación que ajustarán cada vez que aumente el precio del dólar frente al bolívar.

Ante este planteamiento, Carmelis respondió: “Ella fue la que se levantó de la mesa, nosotros no. Nosotros estamos luchando. Si ella se levantó de la mesa, ¿por qué no podemos seguir peleando? ¿Por qué nosotros no podemos estar en la calle? Nosotros en ningún momento hemos dicho que vamos a dejar de trabajar, de dar clases. Los docentes se han reunido con sus representantes y han quedado en un acuerdo los días que van a trabajar, porque ellos tienen el apoyo de los representantes”.

Incitación al odio

La representación sindical le envió un mensaje a Brizeida Quiñones, Autoridad Única de la Educación en Bolívar: “Desde la Casa del Educador, le decimos a Brizeida y a sus secuaces, basta de sus maltratos, basta del atropello a los docentes que están aquí en el municipio Caroní, porque la comunicación fue muy específica, decía Caroní, no decía ni Heres ni Sifontes, decía Caroní”.

Denunciaron que conocen los casos de varios docentes a quienes les levantaron actas, mas ellos no las han firmado. “Los están acusando de incitación al odio, pero nosotros en ningún momento estamos incitando al odio. Cada vez que nosotros hacemos una asamblea, hacemos nuestra actividad con mucho respeto. Tampoco somos guarimberos ni estamos ofendiendo a nadie”.

Sumaron que los supervisores de algunas instituciones no solo han acusado a los docentes de incitación al odio en las actas, sino también han aplicado despidos indirectos, porque ellos no están acudiendo a las instituciones. “Pero eso es falso, porque ellos sí están asistiendo a las instituciones, tanto así que tienen sus firmas y el amparo de sus representantes”.

La incitación al odio es un delito previsto en la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, sancionada en 2017 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. En su artículo 20 establece penas de prisión entre 10 años y 20 años a quienes incurran en este delito

Han ido al Ministerio del Trabajo y a la Fiscalía a introducir documentos de amparos y denuncias sobre la grave situación que están viviendo los docentes en las instituciones del estado Bolívar.

Piden respeto

Judith Poleo de Zerpa, presidenta del Sindicato de Educadores Regionales de Bolívar (Ser Bolívar), recalcó que las acciones que está tomando el magisterio a través de sus organizaciones sindicales signatarias están amparadas en la Constitución y las leyes.

“Rechazamos categóricamente las declaraciones dadas por la ministra Yelitze Santaella, quien de una manera grotesca y totalmente desfasada del lenguaje de un docente, propone a los maestros trabajar dos días a la semana y los otros tres te ´rebuscas´. Esa palabra de ´rebuscar´ tiene muchos significados, significados en varios sentidos, pero tiene el peor que es la vulgaridad”.

“Nosotros los educadores no tenemos porqué rebuscarnos, porque nosotros somos unos profesionales de carrera, profesionales universitarios y le exigimos a esta ministra, respeto, consideración y no agresión con sus palabras al magisterio venezolano, que hasta ahora ha sido un magisterio digno, que ha cumplido, y que solamente está en un momento crítico, precisamente no por voluntad propia, sino por que quien ha propiciado toda esta lucha, todo este desastre en la educación, ha sido precisamente el gobierno de turno”, señaló la dirigente.

Poleo recalcó que el Estado está en la obligación de educar y mantener unas instituciones con unas instalaciones adecuadas, “que no le falte ningún servicio, y las escuelas, como todo el mundo sabe, están hechas un desastre. El salario que devengamos los educadores no va acorde con nuestras funciones, son unos salarios de hambre y miserables que no nos permiten llevar una vida digna al lado de nuestras familias”.

Por el futuro

La presidenta del Sindicato de Educadores Regionales de Bolívar mantiene que “esta lucha que estamos llevando es en pro del bienestar de todo el futuro del país, porque el futuro que llevan los niños de este país, con esa alimentación indigna, es bastante triste”.

“Así no vamos a tener ciudadanos con capacidades, como las que hemos tenido hasta ahora, porque Venezuela se ha destacado a nivel mundial en lo científico, en el deporte, en todos los aspectos. Venezuela ha dado el ejemplo. Entonces, está de más que la ciudadana ministra venga y nos diga que tenemos que rebuscarnos. Nosotros no le estamos imponiendo nada a nadie, simplemente actuamos democráticamente”, añadió.

Recalcó que fue específicamente en el municipio Caroní donde salió ese comunicado. “Qué casualidad, que fue solamente aquí, porque en el resto del país, nada que ver. Hay seis estados radicalizados en la lucha, y el primero que comenzó con el abandono de las aulas, porque están los cinco días de la semana manifestando en la calle defendiendo sus derechos, es Barinas. Sin embargo, no han cometido esa atrocidad, ese acoso, este atropello. Entonces quieren venir a aplicarlo en Caroní”.

La docente se preguntó: “Qué será lo que tiene este municipio que les pica tanto, que les duele, que les da fuerte, que tienen que venir aplicar ese acoso. Yo creo que deberían reaccionar y reflexionar sobre esto. Yo les estoy pidiendo que reflexionen, no les estoy pidiendo perdón, porque aquí nadie tiene que pedirle perdón a la patria, porque los educadores no estamos fallando. En tal caso, los que tendrían que pedir perdón a la patria son ellos, que son los que están abusando”.

Advirtió que si estas acciones son para amedrentar al personal docente y obligarlos a que se repliegue a las aulas, están equivocados. “Dejen decirle que aquí se están cometiendo atrocidades como, por ejemplo, nombrar a dedo a directores, subdirectores, supervisores. Muchos supervisores están jubilados y los tienen desempeñando el cargo de supervisor, ocupando el lugar que pudiera ser para un activo”.

Este miércoles 15 de marzo tendrán una asamblea docentes y representantes en la Casa del Educador, en San Félix, y el jueves 16 de marzo realizarán en la pasarela de Campo Rojo en la avenida Guayana, una pinta de carros.