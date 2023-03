Henrique Capriles: Evitamos una guerra civil cuando Maduro me robó las elecciones del 2013

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Política, Primarias

Antes de iniciar su gira por el sur del país, el excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles convocó este lunes una rueda de prensa en la que aseguró que la gran mayoría de los ciudadanos quiere un cambio, una de las razones por la que entró en campaña por las primarias de la oposición. Su consigna electoral es el «reencuentro con Venezuela».

Por Ludmila Vinogradoff / abc.es

Sin embargo, pesa sobre él la amenaza de Nicolás Maduro, cuyo régimen podría inhabilitarlo políticamente, como al resto de los aspirantes que compiten por ser los abanderados únicos de la oposición en los comicios internos que se celebrarán el 2 de octubre.

«El sentimiento de cambio es más grande que hace 10 años. Sí creo que es posible un cambio. Nos enfrentamos a una dictadura del siglo XXI donde el régimen controla todas las instituciones. La esperanza es el gran reto. Creo en el encuentro, en un cambio radical en la economía.

Maduro ha destruido al país en todos los ámbitos, a la principal industria petrolera que es PDVSA», dijo Capriles para anunciar que este martes emprende una gira por el sur del país. Noticia Relacionada estandar No Las primarias de la oposición arrancan desafiando al chavismo.

Los candidatos han decidido desafiar la inhabilitación impuesta por el régimen venezolano -En el 2013, usted dijo que Maduro le robó las elecciones, lo que podría repetirse en el 2024. Si usted fuera hoy el candidato único de la oposición, ¿cómo garantiza de que esta vez sí defenderá los votos de la mayoría? [En esa oportunidad, Capriles aparentemente perdió ante Maduro por una pequeña diferencia de 1,4 puntos].

-Estamos haciendo un documental para explicar lo que ocurrió. Maduro me robó las elecciones pero para denunciarlo habría que ordenar una auditaría y demostrar el fraude. Y no había institución que lo hiciera. Todos los jefes de los partidos de la Mesa de la Unidad acordaron en que no había posibilidad de dar la pelea. Era riesgoso. Confundir y llamar al caos para producir luego un baño de sangre para tener víctimas, lo que no pasó, era el plan.

Yo asumo mi responsabilidad. Evitamos una guerra civil. «Maduro nos lo va a poner difícil» ABC también preguntó a Capriles si las inhabilitaciones de los opositores forman parte de las negociaciones de las sanciones. El político respondió que «la oposición venezolana ni pone ni quita sanciones , son los Estados Unidos y la Comunidad Europea». Sin embargo, en cierta forma reconoció que en la agenda de México la oposición negocia la eliminación de las inhabilitaciones, la liberación de los presos políticos y unas elecciones presidenciales libres, justas y democráticas por las sanciones.

En la rueda de prensa, el debate se concentró en las inhabilitaciones y en lo que Capriles haría en caso de que fuese inhabilitado por el régimen. «Nos enfrentamos a la tiranía, que quiere perpetuarse en el poder para siempre. Aquí todos los venezolanos estamos inhabilitados. Si por la dictadura fuera no habría primarias ni candidato único de la oposición. Maduro nos la va poner difícil en el 2024, será un año duro. Nos va a inhabilitar y dividir. Ese es su plan», dijo el opositor. Capriles es partidario de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brinde asistencia técnica a las primarias y a las presidenciales para que los electores puedan votar dentro y fuera del país. «Necesitamos la infraestructura del sistema electoral , el actual CNE no es el mismo que hace diez años.

Es iluso decir que no podemos votar con el CNE. Debemos asegurarnos que la votación de la primaria sea tan parecida a la presidencial», subrayó. «No voy a pedir permiso a Maduro para hacer campaña en su contra», afirmó Capriles «O enfrentamos la dictadura de Maduro y luchamos para sacarlo o no lo hacemos. Estoy convencido de que la fuerza democrática en las presidenciales del próximo año puede imponerse aunque nos hayan arrebatado la democracia», puntualizó. Capriles no sabe si al final el régimen lo va a inhabilitar o no, ni ha tomado una decisión al respecto.

«No voy a pedir permiso a Maduro para hacer campaña en su contra. Tampoco voy a esperar que venga una decisión de la dictadura para arrancar con la campaña, defender la causa democrática y mi reencuentro con los venezolanos. Voy a defender a los más vulnerables y a la clase media». A pesar de la adversidad Capriles está dispuesto a luchar y no caer en las intrigas de Diosdado Cabello, el segundón del chavismo: «Cabello paga sus frustraciones internas con los ataques a la oposición. Sería una desgracia si Maduro sigue el camino del sátrapa nicaraguense Daniel Ortega».