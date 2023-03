Paulina Rubio, Kabah y Locomía protagonizarán primer festival Lgbtiq+ en México

Posteado en: Actualidad, Internacionales

México tendrá su primer festival LGBT. Love & Pride se celebrará en la Ciudad de México el 3 de junio y contará con las actuaciones de la icónica Paulina Rubio, el grupo mexicano Kabah y la renovada banda española Locomía y promete ser una celebración de la unidad, la lucha y la libertad.

“No es otro festival de música más. Es el primer festival de música en Latinoamérica que abraza la diversidad sexual”, dijo el comunicador y creador de contenido Quique Galdeano, quien presidió la conferencia de prensa de presentación del festival y dio los detalles del evento que, aseguró, llevaba tres años de “pensarse, analizarse y soñarse”.

Además de los artistas mencionados, también ofrecerán conciertos otros como Flor Amargo, Sophia Thompson, Paty Cantú, Zemmoa o Andrew Cassara.

“Estoy muy dichosa de presentarme este 3 de junio, me siento súper emocionada y de cantar, ya está dicho. Paulina is in the house”, dijo la cantante de himnos como “Ni una sola palabra” o “Yo no soy esa mujer” en un video proyectado en el evento.

Por su parte, Flor Amargo, quien sí estuvo presente en el evento, realizado en la Arena CDMX, dijo que “vida solo hay una, así que atreverse a ser quien uno es, es lo que venimos a hacer”, expuso.

Pero también serán protagonistas del evento más de 30 comunicadores, influencers, activistas y artistas. Entre ellos Alejandra Bogue, Natalia Lane, Michelle Rodríguez, Kunno, Taiga Brava, Rojstar, Leslie Gallardo, Le Paline, Deborah la Grande o Jerry Velázquez.

El evento, organizado por M2C, Zignia y Pinkbox, se realizará en el Parque Bicentenario.

La preventa de los boletos será los próximos 16, 17 y 18 de marzo a través de la plataforma Superboletos.

El próximo 19 de abril se darán más detalles acerca del festival Love & Pride en un evento que se realizará en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en el centro histórico de la capital mexicana.

EFE