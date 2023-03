Jeremy Renner rompe a llorar al hablar de su accidente: lo que pensó al saber su estado

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Lo haría de nuevo” aseguró el actor en entrevista

Durante las vísperas de año nuevo en diciembre de 2022, Jeremy Renner se encontraba disfrutando de las festividades cuando una máquina quita nieve estuvo a punto de arrollar a su sobrino. Sin pensarlo dos veces, el miembro de los Avengers aventó al adolescente, mientras este era aplastado por la máquina de siete toneladas. El actor sufrió heridas muy graves, mismas por las que tuvo que ser llevado de emergencia en helicóptero al hospital más cercano, donde fue sometido a cirugía de inmediato.

Por Infobae

La mandíbula rota, un pulmón colapsado y varias costillas rotas, fue el resultado de esta heroica acción. Tras dos semanas de haber estado hospitalizado, Renner regresó a su hogar, donde estuvo compartiendo su lenta recuperación a través de sus redes sociales. Casi cuatro meses después, el actor ya se encuentra mucho mejor, y por fin, pudo brindar su primera entrevista sobre este caso que casi le arrebata la vida.

En el especial de la cadena ABC titulado Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph, se pueden ver imágenes del actor haciendo ejercicios dentro de su casa como parte de la rehabilitación, incluso usando un scooter para poder moverse entre las habitaciones de su hogar. Además, cuenta con entrevistas con la familia del actor sobre estos acontecimientos; entre estas se destaca el testimonio del sobrino de Renner, quien después de haber sido salvado por el mismo Hawkeye, aseguró que la escena fue terrible.

“Le veo en un charco de sangre que le salía de la cabeza. Corrí hacia él. No creía que estuviera vivo”, cuenta el joven en la entrevista con Diane Sawyer. Las consecuencias fueron tan graves que Renner confiesa en la entrevista que los pensamientos sobre cómo quedaría su cuerpo lo invadieron todo el tiempo. “¿Qué aspecto tendrá mi cuerpo? ¿Voy a ser sólo una columna vertebral y un cerebro, como un experimento científico?”, comenta el actor a cámaras.

En el clip de la entrevista que saldrá completa el próximo 9 de abril, Sawyer le pregunta a Renner sobre un video en el que se ve como el actor le dijo a su familia “lo siento” en lenguaje de señas mientras agonizaba, lo que terminó por conmover al actor hasta las lágrimas.

A pesar de todo el miedo que tanto Jeremy como su familia vivieron, el actor pudo recuperarse, y aunque es probable que no logre recuperar la buena condición física que tuvo hace unos años, el actor parece muy motivado tras vivir esta experiencia cercana a la muerte.

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me he repostado y rellenado de amor y titanio”.

Aún no se sabe si Renner regresará a una cinta de acción en el futuro, sin embargo, ya tiene planes para este abril. Después del estreno del documental, el actor se presentará en el estreno mundial de Rennervations, una serie donde el actor colabora con expertos constructores para rediseñar camiones gubernamentales y convertirlos en espacios donde niños de todo el mundo pueden divertirse. En una entrevista con Variety, el actor habló sobre cómo nació la idea de este programa:

“Llevo muchos años en este viaje, y empecé en mi comunidad construyendo vehículos para gente necesitada. Pero hace unos años pensé: ‘¿Cómo puedo aumentar esto y crear un impacto mayor en toda una comunidad? Y eso es lo que hace esta serie. Es una de mis mayores pasiones y una fuerza motriz en mi recuperación, y estoy deseando que el mundo la vea”.

La serie llegará a la plataforma de Disney+ el próximo 12 de abril, mientras que la premier se llevará a cabo un día antes, donde el actor brindará una sesión de preguntas y respuestas.