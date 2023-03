AP: Empresas ficticias detrás de la desaparición de 20 mil millones de dólares en ingresos petroleros de Pdvsa

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una startup enumera como su dirección una pequeña casa en un distrito de clase trabajadora en la capital de Venezuela cuyo propietario nunca ha oído hablar de la empresa. Otra es una empresa ficticia con sede en Hong Kong creada en 2020. Otra más pertenece a un comerciante español de productos básicos acusado en EE.UU. de presuntamente ayudar a los oligarcas rusos a lavar ganancias mal habidas.

Por Joshua Goodman / apnews.com

Se encuentran entre las docenas de oscuros intermediarios e intermediarios en el centro de una nueva campaña en Venezuela contra la corrupción en la industria petrolera estatal que tiene a los infiltrados del gobierno buscando refugio. Al mismo tiempo, los venezolanos comunes se preguntan cómo aparentemente desaparecieron más de $ 20 mil millones en ganancias de los envíos de petróleo.

La purga comenzó este mes cuando las autoridades arrestaron a 21 personas, entre ellas ejecutivos de negocios, altos funcionarios y un legislador, como parte de una investigación sobre la falta de pago de envíos de petróleo. En una señal del deseo del gobierno de promover su cruzada anticorrupción, los medios estatales se llenaron esta semana con imágenes de los acusados vestidos con monos naranjas entrando a su audiencia judicial inicial.

La corrupción ha plagado a Venezuela durante mucho tiempo: la nación de la OPEP fue la cuarta más corrupta del mundo en las últimas clasificaciones de Transparencia Internacional, pero los que están en posiciones de poder rara vez rinden cuentas.

Y cuando se llevan a cabo arrestos de alto perfil, los venezolanos tienden a verlos como el resultado de un tira y afloja tras bambalinas entre los pesos pesados rivales del partido socialista gobernante, y no como una impartición imparcial de justicia en un país donde la mayoría de las instituciones carecen de independencia.

Una cultura arraigada de corrupción y la naturaleza intrínsecamente opaca del comercio ilegal de petróleo crudo llevan la malversación a otro nivel.

“Estas son dos cosas que se unen al mismo tiempo”, dijo Francisco Monaldi, economista venezolano que dirige el programa de energía para América Latina en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. “Sería muy difícil incluso para un estado mucho menos corrupto implementar todos los controles necesarios”.

Mientras continúan las consecuencias del escándalo, ya ha derribado a un importante corredor de poder: Tareck El Aissami, el zar petrolero del país. Renunció a raíz de los arrestos, que incluyeron la detención de un asociado cercano, Joselit Ramírez, quien se desempeñaba como regulador de criptomonedas de Venezuela. Estados Unidos ya consideraba a ambos prófugos de la justicia.

Si bien las autoridades venezolanas no han mencionado a El Aissami como un objetivo en la investigación, la mayoría de las transacciones turbias en el gigante petrolero estatal Petróleos de Venezuela SA ocurrieron bajo su supervisión y mientras Asdrúbal Chávez, primo del difunto presidente Hugo Chávez, se desempeñó como presidente de la empresa, ampliamente conocida como PDVSA.

“Como militante revolucionario me pongo a disposición de la dirección del partido socialista para apoyar esta cruzada…. contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas”, tuiteó El Aissami para anunciar su sorpresa. renuncia como ministro de Petróleo.

Documentos internos de PDVSA obtenidos por The Associated Press muestran que a la petrolera estatal se le debían 10.100 millones de dólares en agosto de 2022 de 90 empresas comerciales, en su mayoría desconocidas, que se han convertido en los principales compradores de crudo venezolano desde que Estados Unidos impuso sanciones económicas en una campaña para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Se adeudan $13.300 millones adicionales, correspondientes a 241 envíos de camiones cisterna, directamente al gobierno nacional como resultado de una maniobra contable realizada en octubre por PDVSA que reasignó la responsabilidad de cobrar las facturas impagas directamente a la administración de Maduro en lugar de regalías en efectivo. Eso es más que todas las reservas de divisas en el Banco Central de Venezuela.

Todos los cargamentos de petróleo se vendieron en consignación con un gran descuento debido a las sanciones, que han disuadido a los comerciantes más establecidos de hacer negocios con Venezuela.

La dependencia de PDVSA de los intermediarios aumentó en 2020, cuando la administración Trump amplió las sanciones con la amenaza de excluir de la economía estadounidense a cualquier individuo o empresa, independientemente de su nacionalidad o ubicación, que hiciera negocios con el gobierno de Maduro.

La acción de castigo, combinada con una caída global en la demanda de petróleo inducida por la pandemia, hizo que la producción de PDVSA ese verano cayera a tan solo 350,000 barriles por día, solo el 10% de lo que producía cuando Chávez asumió el cargo en 1999.

Para vender lo poco que se produce, Maduro, con la ayuda de sus aliados Rusia e Irán, ellos mismos bajo sanciones de Estados Unidos, ha tenido que depender de una compleja red de intermediarios. La mayoría son empresas ficticias, registradas en jurisdicciones conocidas por el secreto como Panamá, Belice y Hong Kong. Los compradores despliegan los llamados petroleros fantasma que ocultan su ubicación y entregan sus valiosos cargamentos en medio del océano antes de que lleguen a su destino final, generalmente en Asia.

Para sortear los bancos occidentales, Venezuela comenzó a aceptar pagos en rublos rusos, bienes de trueque o criptomonedas.

Pero no todos pagaron.

Los documentos internos muestran que los pagos no cobrados adeudados a PDVSA por los intermediarios oscilan entre $526 y $ 1,2 mil millones a partir de agosto.

Entre los que figuran en la lista de morosos se encuentra Walker International DW-LLC, que le debe a PDVSA unos 77 millones de dólares, según los documentos internos. La empresa está registrada en los Emiratos Árabes Unidos pero tiene como domicilio en Venezuela una modesta casa casi al pie de la cordillera que separa a Caracas del mar Caribe.

El dueño de la casa, Andrés Muzo, expresó su consternación de que su casa pudiera estar conectada de alguna manera con un caso de corrupción internacional.

“Me estoy enterando de esto en este momento”, dijo Muzo después de ver su dirección en los registros corporativos de Dubai, que fueron descubiertos por primera vez en un informe de noviembre del sitio web venezolano de noticias de investigación Armando.info. Sacudió la cabeza y dijo que les preguntaría a las personas que alquilan su garaje adyacente para un negocio de lavado de autos y cambio de aceite si sabían algo.

“Tienen herramientas allí, pero no, no sabemos nada”, dijo Muzo parado afuera de la casa con tejas decorativas de arcilla en el techo y tejas de cerámica marrón en la fachada erosionada. “Deben ser empresas clandestinas, diría yo. No tienen nada, nada a mi nombre, ni siquiera un papel”.

Una pequeña cerradura mantiene cerrada la puerta enrollable del garaje con un mensaje que indica a los conductores que no la bloqueen.

Al menos 15 de los 90 morosos acumularon deudas durante dos años consecutivos.

El corredor con la deuda más grande es M and Y Trading Co. Poco se sabe sobre la compañía, que se registró en Hong Kong a fines de 2020. Pero le debe a PDVSA más de $ 1,2 mil millones, según los documentos internos, que alguien conocedor de la transacciones compartidas con AP con la condición de que permanezcan anónimas.

Otro proveedor preferido fue United Petroleo Corp, que se registró en Panamá en 2021 y le debe más de $468 millones a PDVSA. Uno de los cargamentos de United, un envío de 600.000 barriles en septiembre pasado, está en el centro de una controversia en la isla caribeña holandesa de Curazao, donde el crudo venezolano se almacena en una instalación vinculada a inversionistas estadounidenses en posible desafío a las sanciones.

Otro de los socios de referencia de PDVSA fue Treseus International. El corredor de materias primas tomó posesión de petróleo de PDVSA por un valor de solo $16 millones, casi todo lo cual ha pagado. Pero la empresa, que no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios, destaca por la supuesta actividad delictiva de su director general, Juan Fernando Serrano.

Serrano, un comerciante de productos básicos, fue acusado el año pasado de cargos de lavado de dinero en un tribunal federal de Nueva York por conspirar para contrabandear petróleo en nombre de ricos empresarios rusos. Ese tribunal también quiere que El Aissami y Ramírez sean acusados de violar las sanciones de EE. UU. derivadas de la designación de El Aissami por parte de Washington en 2017 como un “capo de la droga” por supuestamente ayudar a los cárteles a contrabandear múltiples envíos de cocaína a través de Venezuela.

Las autoridades venezolanas aún no han dicho cuánto dinero puede faltar, ni el gobierno ha mencionado compañías específicas que está investigando. Pero Maduro ha utilizado algunas de sus últimas apariciones vespertinas en la televisión estatal para advertir a los ministros y otros funcionarios contra la corrupción y exhortarlos a hacer su trabajo. Los partidarios del partido gobernante incluso se reunieron para una protesta contra la corrupción en Caracas.

“Creo que es algo horrible. Uno confía en la gente y no sabe que es un león con piel de oveja”, dijo Lidia Rondón, ama de casa que participó en la manifestación. “Esto nos destruye a todos”.

Las medidas enérgicas anteriores, como el arresto de un expresidente de PDVSA en 2017, hicieron poco para limpiar la industria petrolera venezolana, que es responsable de casi todas las ganancias en divisas del país. Muchos analistas sospechan que Maduro busca finalmente abordar problemas críticos de flujo de efectivo y estabilizar la economía antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

“Las arcas están vacías y el país está entrando en un año electoral en el que Maduro quiere transmitir el mensaje de que Venezuela está volviendo a la normalidad”, dijo Geoff Ramsey, miembro principal del Atlantic Council. “Cuanto más claro quede que la economía permanece en una situación desesperada, más buscará Maduro que la gente tome la culpa”.

One startup lists as an address a home whose owner never heard of the firm.

Another is a Hong Kong shell.

Yet another belongs to a Spanish trader indicted in the US w/ Russian oligarchs.

All are on the hook for $20 bln in lost Venezuelan oil income. https://t.co/udhNXlyKhs

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 31, 2023