“Tesla china” lanza un copiloto con inteligencia artificial para sus coches (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Gracias al nuevo sistema los vehículos pueden reconocer las señales de semáforos, cambiar de carril, adelantar a otros automóviles y girar automáticamente.

Por rt.com

El fabricante de automóviles eléctricos Xpeng, considerado a menudo como la ‘Tesla china’, lanzó este viernes un sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés), con lo que a partir de ahora sus vehículos podrán desplazarse en modo automático por las calles de tres ciudades de la nación asiática, informa la prensa local.

El ‘software’ X NGP (piloto guiado de navegación) está disponible para los modelos G9 Max y P7i Max en las ciudades de Guangzhou, Shenzhen y Shanghái. Xpeng afirma que se trata del primer ADAS de China para uso urbano. La herramienta otorga a los vehículos la capacidad de reconocer las señales de semáforos, cambiar de carril, adelantar a otros coches y girar automáticamente a la izquierda o a la derecha.

Driving just become easier with a new co-pilot #XNGP on board.

More details coming soon!

*Functions mentioned in the video only apply to the XPENG models available in China.#AI #AutonomousDriving pic.twitter.com/28UI83XF9y

— XPENG (@XPengMotors) March 30, 2023