Dora Mazzone contó la decepción que vivió con Jean Carlo Simancas (+VIDEO)

La actriz Dora Mazzone contó detalles de su vida personal y profesional durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, para su canal de YouTube el 9 de abril, en la que también habló de sus amores y de la relación que mantuvo con el actor Jean Carlo Simanca, con quien tuvo a su hija Graziella.

Por Revista Ronda

La venezolana confesó que para ella el amor estaba en un segundo plano y le huía al matrimonio, debido a que siempre pensó que podía sola con todo y quería ver hasta dónde podía llegar con el tema de la independencia, hasta que se dio cuenta de que “necesitaba un compañero”.

“Pasan los años, conozco al papá de mi hija, me enamoro, me deslumbro y me doy cuenta, al cabo de un tiempo, que también es una profunda decepción, entonces dejo de creer de alguna manera en el amor”, relató la artista.

Dora Mazzone comentó que se enamoró de Jean Carlo Simancas y apostó todo por creer en el amor y la familia, por ser el ejemplo que vio en su infancia con sus padres, sin embargo, afirmó que tuvo que aceptar que con Simancas no tendría “la familia feliz”.

“Tuve que aprender a los golpes que eso no era así con Jean Carlo, no fue así, y a muy corta edad me di cuenta que yo tenía que enfrentarme a la vida como madre soltera porque no iba a contar con Jean Carlo, y eso que Jean Carlo se ha portado muy bien con mi hija. Graziella lo ama y contra eso, nada”, señaló.

Mazzone añadió que con el paso de los años le tocó perdonar a su expareja. “Uno no puede vivir con ese resentimiento de ‘por qué no cumpliste, por qué no estuviste ahí’. No estabas y punto, y forma parte de mi madurez y mi crecimiento como mujer y como madre soltera”.

