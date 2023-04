“Vamos a lamer el mundo”: La última joya de Biden que desató risas en una ceremonia en el Castillo de Dublín (VIDEOS)

Joe Biden asistió el jueves a una cena en el Castillo de Dublín en donde soltó algunas perlitas que desató la risa de los presentes ante el Parlamento irlandés.

lapatilla.com

Biden no podía mantener en sus pensamientos los murmullos sobre lo difícil que es ser él.

Biden: "One of the things that she'd look at me and say, Joey remember, remember who you are like, you're a Biden, like what the hell is a Biden, you know what I mean? I'm like, I'm like a, you know, anyway." pic.twitter.com/uYzV0hvqu0

— Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 13, 2023