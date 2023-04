El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 16 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No todos son buenos, pero tampoco son malos. Hay personas que simplemente viven su vida y no se dan cuenta de quienes los rodean. No juzgues a nadie por actitudes que probablemente nada tenga que ver con tus películas mentales. Da la oportunidad de conocer a fondo porque actúan de cierta manera. Si te convence, adelante, de lo contrario, recuerda que siempre puedes retirarte.

Tauro

Déjate querer. A veces levantas muros y alejas a quienes te aman. Quieres que los sentimientos sean profundos y prevalezcan a través del tiempo, pero no pones de tu parte para que así suceda. ¿Quien te entiende? Tal vez ni tu mismo. Decide que a partir de hoy vivirás el amor sin límites.

Géminis

Entre más ligero sea el equipaje emocional, más feliz serás. Hoy disfrutas la paz de vivir la vida a otro ritmo. Igual es tu vida y es una sola y la quieres vivir por ti y para ti, no para los demás. Puede que luzcas un tanto egoísta y te cueste que otros entiendan el porqué de tu actitud, pero no importa, no necesitas dar explicaciones a nadie.

Cáncer

Hagas lo que hagas, hazlo lo mejor posible, sin apresurarte ni delegar en manos de quienes no imprimen la misma dedicación que tú. Hoy es un buen día para planificar, para organizar, hacer un par de llamadas, exponer tus ideas e involucrar a un equipo ganador y es que como no puedes solo debes elegir objetivamente quien será parte de esta etapa.

Leo

Sentimientos encontrados que necesitas exteriorizar. No te sientes cómodo y aunque quieras disimularlo, tu inconformidad se nota. Sea lo que sea que hagas, respira profundo, cuenta hasta 10 y cálmate y cuando estes tranquilo, comunícate. Hazlo lo más claro posible hasta cerrar este capítulo.

Virgo

Cuando pensabas que habías perdido, descubres qué hay una ganancia. Ve más allá de lo negativo, porque si no puedes cambiar la situación ¿para que enfocarte en lo que dejarás de tener? Todo tiene dos lados y aunque a veces es difícil verlos depende de cada persona, de cuando pasa el switch y abre los ojos. ¿Porque no lo haces ahora? Así aceleras el proceso y sabrás cómo enfrentarlo.

Libra

Te mantienes en tu posición, terco, obstinado, sin escuchar razones, porque crees que tienes la razón, y puede que la tengas, pero en esta oportunidad tienes que ceder, no hay otra opción. Puede que no te guste hacerlo, que estés incómodo o molesto, pero a veces hay que hacer las cosas sólo porque si. No te quedes en el problema. Aceptar y pasar la pagina es la clave hoy.

Escorpio

Como digno representante de tu signo te vas a los extremos. Blanco o negro, porque no estás dispuesto a aceptar grises, pero los grises no siempre son malos. Ingresas en un punto medio que no está tan mal como pensabas, de hecho puede estar muy bien. Necesitas ayuda extra y la encuentras de inmediato, sin buscar demasiado porque has sembrado por mucho tiempo y ahora puedes cosechar.

Sagitario

Quieres alcanzar una meta con todas tus fuerzas, pero no ves muchas posibilidades de lograrlo en este momento. No te desanimes, eso no quiere decir que no llegues a ella, sólo significa que debes esperar. Todo a su tiempo. Mientras tanto ¿que te parece si vas detrás de alguna otra meta? Por pequeña que sea cuando la alcances sumarás un éxito a tu vida y querrás ir por más.

Capricornio

Si tienes personas especiales en tu vida disfrútalos, y si tú círculo es pequeño o casi nulo igual lo tienes, puedes pasarla bien cuando quieras y como quieras, porque lo que cuenta es la intención de vivir la vida. Hoy es un día relajado, bonito, sin grandes complicaciones. No pienses ni profundices en los problemas, ya mañana será otro día.

Acuario

Por mucho que quieras hacer algo, sino te conviene, no insistas. A veces nos cerramos a otras opciones que pueden ser, incluso, mucho mejores de las que tenemos en mente. Estrecha comunicación con alguien que este dispuesto a ayudarte, y aunque quizá tengas que dar algo a cambio, sino perjudica a nadie y no va contra tus principios ¿que esperas?

Piscis

No eres dueño de lo que hacen los demás, pero si lo eres de lo que tú haces, de cómo reaccionas, de los pasos que das o dejas de dar, incluso de como te sientes. Hoy pierdes un poco el control sobre ti mismo, pero lo recuperas rápidamente, porque entiendes qué debes seguir adelante con lo qué hay.