¡Histórico! David Peralta logra una hazaña que no se veía en más de un siglo (VIDEO)

El venezolano David Peralta fue el responsable de ponerse la capa de héroe en el noveno inning ante los Cachorros de Chicago y entregarle la victoria a los Dodgers de Los Ángeles con un imparable remolcador de dos rayitas.

Por: Meridiano

Fue solicitado como bateador emergente en la última oportunidad de su equipo, dos outs en la pizarra y dos compañeros en posición anotadora.

Informa OptaSTATS que David Peralta es el primer jugador de la MLB en lanzar un sencillo como bateador emergente con su equipo, a un out de la derrota por blanqueada, desde que Harry Davis lo hizo con los Atléticos de Filadelfia el 29 de mayo de 1915.

David Peralta of the @Dodgers is the first MLB player to deliver a pinch-hit walkoff single with his team one out away from a shutout loss since Harry Davis did it for the Philadelphia A's on May 29, 1915 – off of Babe Ruth.

