William Anseume: En vísperas del #1May, no existe razón alguna para el optimismo laboral en Venezuela

El profesor William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar participó, junto a Gustavo Vaz y José Marcano, todos de la dirección nacional, en un conversatorio sobre la problemática laboral venezolana en la sede de Encuentro Ciudadano:

‘Algunos voceros no oficiales han venido dando una especie de aliento por las reuniones tripartitas del llamado Foro de Diálogo Social, pero en Venezuela no hay razón alguna para el optimismo laboral en vísperas del primero de mayo. Un ajuste progresivo de sueldo no se va a materializar, como ha ocurrido con algunas convenciones colectivas como la universitaria en la que impusieron un aumento y firmaron un ajuste cada tres meses que jamás se concretó. Además, si apreciamos las recientes respuestas del régimen a la Comisión de Primarias por el CNE y al dialogo por las sanciones se puede deducir que en materia laboral no habrá ningún panorama halagüeño. Este régimen no tiene como cumplirle al trabajador todo lo que le ha robado. No es solo el sueldo, son las deudas, es la protección social, es el secuestro del dinero de sindicatos, gremios, cajas de ahorro e institutos de previsión”.

Por su parte, Vaz hizo un recuento importante de la legalidad laboral en Venezuela, mientras Marcano expuso los convenios discutidos con la OIT en el Foro de Diálogo Social para afirmar que no hay avances en el Diogo social con la OIT mientras a los trabajadores les cercenen sus derechos adquiridos’.

Terminaron en un llamado a seguir en las calles en protesta y en defensa de los derechos laborales.

Nota de prensa