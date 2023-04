Aerolínea Caribbean Airlines anuncia ruta aérea Puerto España-Caracas desde el #13May

Click to share on Google News (Opens in new window)

La aerolínea Caribbean Airlines anunció la mañana de este 24 de abril su nueva ruta que conectará a Puerto España (Trinidad y Tobago) con Caracas, todos los sábados a partir del próximo 13 de mayo.

lapatilla.com

A través de sus redes sociales, la aerolínea compartió un anuncio en el que detalló “Bienvenido a casa en Caracas. Estamos emocionados de reintroducir vuelos entre Caracas y Puerto España todos los sábados. Empaca tus maletas y prepárate para despegar con vuelos a partir del 13 de mayo de 2023“.

Welcome Home to Caracas | Bienvienido A Caracas!

We're excited to reintroduce flights between Caracas and Port-of-Spain every Saturday ?

Pack your bags and get ready for take-off with flights starting from 13th May, 2023.

Book now ??#iflycaribbean pic.twitter.com/Pcm3mWPvZR

— Caribbean Airlines (@iflycaribbean) April 24, 2023