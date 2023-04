Las razones de la impensada crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: “No está feliz”

Click to share on Google News (Opens in new window)

En Portugal, indican que la pareja no estaría atravesando su mejor momento desde que se fueron a vivir a Arabia Saudita.

Por infobae.com

La vida de Cristiano Ronaldo cambió de manera abrupta en los últimos meses. Después de un mal regreso a Manchester para jugar en el United, donde se despidió tras enfrentarse al entrenador Ten Hag y la cúpula directiva, el astro portugués tomó la decisión de cambiar de rumbo y eligió mudarse al fútbol árabe.

Así fue como, tras su participación en el Mundial de Qatar, el Al-Nassr de Arabia Saudita hizo oficial la contratación de CR7. Hasta el momento, el histórico delantero mantiene su capacidad anotadora: lleva 11 goles en 11 presentaciones con la camiseta de su nuevo club, pero al parecer, su presente personal no sería el mejor.

Según indicaron en la prensa de Portugal, Cristiano y Georgina Rodríguez estarían atravesando una crisis de pareja. En el programa de la televisión lusa Noite das Estrelas, convocaron la presencia de un psicólogo para analizar la actualidad de ambos desde que arribaron a Medio Oriente.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia”, expresó Quintino Aries en la cadena local CMTV.

Por su parte, uno de los periodistas que son parte del segmento de TV, dio detalles del por qué CR7 no estaría feliz con su actual relación. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, dijo Daniel Nascimento.