¡Bombazo! El Real Madrid está cerca de cerrar el contrato de Jude Bellingham

El Real Madrid estaría a un paso de cerrar el fichaje bomba del mercado para adquirir los servicios del jugador británico Jude Bellingham.

Así mismo lo han reseñado distintos medios españoles y confirmado por el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien detalló que las conversaciones están en la etapa final.

“El Real Madrid está cerca de cerrar el trato para fichar a Jude Bellingham, confirmado. Las negociaciones están avanzando hacia las etapas finales. Los términos personales están casi acordados: Juni Calafat, crucial nuevamente. Se ha programado una nueva reunión para completar el acuerdo con el Borussia Dortmund”, dijo.

La operación no ha sido para nada sencilla debido a que otros equipos como Liverpool o Manchester City, han insistido en poder tenerlo en sus fichas.

