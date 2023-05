Actriz venezolana Nohely Artega reveló cuál personaje la llevó al psiquiatra

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz venezolana Nohely Arteaga confesó en una entrevista íntima con Ly Jonaitis en el canal de televisión con la bolita roja que interpretar el personaje de Tiffany Cárdenas en “Cosita Rica” la llevó a sufrir una crisis y buscar ayuda de un psiquiatra.

lapatilla.com

La artista manifestó entre otras cosas, que sentía que no era lo suficientemente buena para la actuación.

“A lo mejor estaba pasando por una etapa personal en la que sentía que me estaban golpeando el ego porque en todas las escenas yo terminaba golpeada, vejada… entonces tuve que trabajarlo y fue yendo al psiquiatra”, dijo.

Durante la entrevista, Nohely Arteaga también recordó un momento difícil en su carrera en el que se sintió totalmente frustrada. En particular, ella compartió cómo en un día en particular, lloró desesperadamente en el estacionamiento, sintiendo que no estaba a la altura de las expectativas y que su carrera estaba llegando a su fin.

Afortunadamente, en ese momento su colega Elba Escobar estaba allí para consolarla y ayudarla a superar esta difícil etapa. “Le dije que no servía y creía que se me había acabado… mientras que ella me dijo que solo era una etapa y realmente era así”, detalló la actriz.

Aquí la entrevista: