Muere a los 37 años el exdiputado brasileño David Miranda, pareja del periodista Glenn Greenwald

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Es con la más profunda tristeza que les anuncio el fallecimiento de mi esposo, David Miranda. Mañana habría cumplido 38 años”, escribió el reportero en las redes.

Por rt.com

El exdiputado brasileño David Miranda, de 37 años y pareja del periodista Glenn Greenwald, falleció este martes en la ciudad de Río de Janeiro.

“Es con la más profunda tristeza que les anuncio el fallecimiento de mi esposo, David Miranda. Mañana habría cumplido 38 años. Su muerte, esta mañana temprano, se produjo después de una batalla de nueve meses en la UCI. Murió en plena paz, rodeado de nuestros hijos y familiares y amigos”, escribió Greenwald en Twitter.

It is with the most profound sadness that I announce the passing away of my husband, @DavidMirandaRio. He would have turned 38 tomorrow.

His death, early this morning, came after a 9-month battle in ICU. He died in full peace, surrounded by our children and family and friends. pic.twitter.com/wtRvGyJyGl

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 9, 2023