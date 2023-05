Cedice: Gastos básicos de los venezolanos en abril rozaron los 500 dólares

Según el cálculo del inflaciómetro del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, en abril la adquisición de una cesta de 61 bienes y servicios, para una familia de tres personas, alcanzó los 497, 95 dólares o 12.267,48 bolívares.

Esto indica que los precios se incrementaron 1,97% en moneda nacional, mientras que subieron de 0,99% en la extranjera.

La Cesta Cedice, investigación coordinada por el economista Oscar Torrealba, se estructura según datos recogidos en Caracas, Maracaibo y Valencia para estos rubros que costaron en abril: alimentos (Bs 5.376,50 y US$ 218,24), servicios (Bs 3.453,61 y 140,19 US$), recreación y esparcimiento (Bs 1.036.58 y 42.08 US$), perfumería y cuidado personal (Bs 1.1.076.56 y 43.69 US$) y transporte (Bs 572.46 y 23,23 US$).

“Este nivel de consumo exige contar con 70 salarios integrales de Bs. 175, es decir, poco más de dos salarios integrales por día”, señala el reporte del inflaciómetro de Cedice Libertad.

La investigación subrayó que Caracas sigue siendo la ciudad más cara del país. Los capitalinos necesitan Bs. 14.361,79 y 583,1 US$ para adquirir la cesta Cedice.

En Maracaibo, la inversión es de Bs. 11. 391,54 y 462,51 US$, en tanto que en Valencia el costo es de Bs. 11.049, 11 y 448,24 US$.

En abril, los precios se incrementaron en los rubros servicios: +9,38 en Bs y 8,34 en dólares; recreación y esparcimiento: +2,9 en Bs y +1,92 en dólares; perfumería y cuidado personal: +1,35 en Bs y 0,37 en dólares; transporte: +1,26 en bs y + 0,28 en dólares.

En el mismo mes, dos rubros bajaron de precio: restaurantes -4,24% en Bs y -5,17% en dólares; alimentos- 1,41% en Bs y – 2,36% en dólares.

Inflación interanual

El alza de precios interanual, abril 2022 al 30 de abril 2023 fue de 529,47% en bolívares y 16,77% en dólares.

Nota de prensa