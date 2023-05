Los Biden, en el ojo del huracán: congresista revela que la familia presidencial se estaría beneficiando de un esquema de corrupción

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer el miércoles por la mañana nuevos registros bancarios que muestran que la familia Biden se ha estado beneficiando de un esquema corrupto de influencia extranjera desde la época de Joe Biden como vicepresidente, así lo reseñó Trending Politics.

Traducción libre al castellano por lapatilla.com

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el representante James Comer (R-KY), anunció los nuevos hallazgos alarmantes.

“El comité ha revisado miles de registros bancarios de personas y empresas afiliadas a los Biden y sus asociados”, dijo Comer.

“Ha recibido estos registros bancarios de conformidad con cuatro citaciones que he emitido a diferentes bancos. Estas fueron citaciones dirigidas y específicas, y cada una era diferente según la información que creíamos que poseían los bancos. Cada una de esas citaciones arrojó información valiosa que no se había informado y que contribuyó a que este comité comprendiera cómo los Biden conducían sus negocios”.

“El comité está preocupado por la complicada red sospechosa de más de 20 empresas”, continuó. “Hemos identificado a los Biden y sus asociados que solían enriquecerse. La mayoría de estas empresas eran sociedades de responsabilidad limitada formadas durante la vicepresidencia de Joe Biden”.

“Los registros bancarios muestran que la familia Biden, sus asociados y sus empresas recibieron más de 10 millones de ciudadanos extranjeros y sus empresas”, continuó. “Parte de ese dinero provino de una empresa china y fue a parar a la empresa de Hunter Biden. Otras transferencias ocurrieron con la ayuda de Rob Walker, quien luego las envió a otros miembros de la familia Biden. Así no es como operan los negocios legales”.

MUST WATCH: Rep. @JamesComer: "Biden has claimed since the 2020 election that his family has not received money from China. That was a lie.pic.twitter.com/3AFL6svoSB

— GOP (@GOP) May 10, 2023