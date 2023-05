La reina fitness Nayibeth Lima con su esquema de cuatro semanas

Posteado en: Curiosidades, Entretenimiento

Una ingeniero industrial amante de la vida sana. Nayibeth Lima se enamoró del mundo saludable a los 19 años y aunque hizo una pausa para dedicarse a su familia, tener un hijo la motivó a volver.

En 2016 se certificó como Instructora Fitness y desde entonces se convirtió en la mejor de su ciudad un par de años después y tras mudarse a México para una mejor vida, Nayibeth entró a las competencias de fisicoculturismo.

“Fue un gran logro para mí montarme en esas tarimas con tan poquito tiempo de tener a mi hijo, fue una experiencia muy enriquecedora y llena de grandes aprendizajes. Ahí comprendí la gran fuerza que podemos tener nosotras las mujeres y todo lo que podemos lograr. Con un bebé recién nacido más todo el trabajo de las competencias, las responsabilidades de un hogar y negocio propio que teníamos en ese entonces no fue tarea sencilla”, contó. En el año 2018 nació La Mami Wellness, un método que no sólo ayuda a conseguir un esbelto cuerpo, sino también una vida emocionalmente sana.

El método de cuatro semanas cuenta con tres factores importantísimos que han llevado al éxito de las transformaciones prácticamente en tiempo récord.

La alimentación: en mis planes practican la alimentación keto o cetogénica. Verán una lista de más de 50 recetas de comidas, donde te indico cómo preparar cada plato con exactitud, cantidades de cada alimento según las necesidades de cada persona, etc. También, dentro de este plan tendrás recomendaciones de cómo iniciar con la alimentación, para realizar los cambios necesarios durante la ejecución de tus actividades del día a día.

Las rutinas: cuando me hice mamá me di cuenta que el tiempo para nosotras las mujeres es fundamental y cada minuto vale oro, a la gran mayoría no nos da el tiempo de ir a un gimnasio, pero también me di cuenta que a muchas les da pena, por la baja autoestima que sienten al no estar cómodas consigo mismas.

Es por estas razones que quise crear rutinas que pudieran hacer desde sus hogares para que puedan lograr hacer los entrenamientos, porque yo entreno en mi casa desde el año 2019 y he logrado construir un cuerpo que antes no tenía y también me ha ayudado a estar más tiempo con mi hijo.

La asesoría personalizada: en línea que les brindó a cada chica, esto me permite estar muy de cerca en cada avance, en cada duda, o en cada obstáculo que se les presente durante el día.

¿Cómo entrenar con La Mami Wellness?

A través del canal de YouTube donde podrás encontrar rutinas que te llenarán de mucha energía y te divertirás al máximo. Este canal fue creado para aquellas personas que no cuentan con una posibilidad económica que les permita ingresar al reto; siento que aporto un granito de arena a mi comunidad. La otra vía es a través de mi programa de cuatro semanas, donde llevas una programación de las rutinas dentro del grupo, para trabajar de forma organizada cada parte del cuerpo. Recibes entrenamientos de lunes a viernes durante todo el programa.