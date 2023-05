Actor Michael J. Fox reveló cuándo tuvo los primeros síntomas de Parkinson

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor Michael J. Fox, quien padece Parkinson desde 1991, reveló que comenzó a sufrir los primeros síntomas de la enfermedad tras una noche de fiesta con su colega Woody Harrelson.

Por Infobae

Fox explicó en su nuevo documental “STILL: una película sobre Michael J. Fox” que se despertó una mañana y que su dedo meñique se movía por sí solo. “Me desperté con una resaca feroz, y me di cuenta de que mi meñique se había autoanimado. Por el amor de Dios, es sólo tu maldito dedo. ¿Me había golpeado la cabeza? La cinta de los eventos de la noche anterior era borrosa en el mejor de los casos. Woody Harrelson estuvo en el bar la noche anterior. ¿Quizás habíamos tenido una de nuestras legendarias peleas de borrachos? Pero no recordaba ninguna pelea. Me encontraba en un baño ácido de miedo e inseguridad profesional”, dijo el actor de Volver al futuro.

“El temblor era un mensaje. Ni la fantasía más paranoica que se me hubiera ocurrido podría haberme preparado para las palabras que el neurólogo me dijo aquel día: enfermedad de Parkinson. Le respondí: ‘Sabe con quién está hablando, ¿verdad? No soy alguien a quien se supone que le tiene que pasar esto’. Dijo algunas palabras más como ‘progresivo, degenerativo, incurable’. Agregó, ‘Pierdes esto. Pierdes este juego. Esto no se gana’. Recuerdo que me quedé en la calle buscando una respuesta. Mi mundo explotó. Debería haberlo visto venir, el precio cósmico que tenía que pagar por todo mi éxito”, declaró el canadiense-estadounidense.

“STILL: una película sobre Michael J. Fox (Still: A Michael J. Fox Movie)” llegó este viernes al catálogo de Apple TV+. Se trata de un documental sobre una de las más grandes estrellas de los 80 que ascendió a la fama de forma inesperada, y cuyos últimos años han sido completamente difíciles por un diagnóstico de Parkinson y el repentino fallecimiento de sus familiares.

