Salía con venezolana hace meses, pero desapareció tras asalto: el brutal ataque que casi le cuesta la vida a un chileno

Un impactante testimonio compartió Diego Barrero, un hombre de 37 años que fue víctima de un violento asalto en la localidad de Independencia, en Santiago de Chile.

Se trata de una encerrona ocurrida a dos cuadras de su departamento, en diciembre de 2022.

En aquella oportunidad, la víctima se trasladaba en compañía de una mujer con la que salía hace tres meses, cuando fue interceptado por una banda de venezolanos.

“Levanté los brazos, sentí dos disparos y ahí dije ‘mi vida ya se acabó’”, relató Diego a T13.

“Me encuentro de frente con un auto que venía en contra del tránsito. Cuando veo el auto, yo paro. En el momento en que yo paro, se bajan cuatro personas del auto, se dirige un pistolero hacia mí y me dispara en dos ocasiones”, continuó.

QUEDÓ PARAPLÉJICO

Ya tendido en el piso, los antisociales le robaron todas las joyas que llevaba puestas. En tanto, la mujer que lo acompañana gritaba reiteradamente por auxilio. Si bien los vecinos intentaron intervenir, los malandras volvieron a disparar y huyeron del lugar.

“Si no es por la persona que llegó y me ayudó para llevarme al hospital, que me salvaran la vida, yo ya no estaría aquí. Mi cuñado fue el que me llevó prácticamente ya muerto”, recordó el afectado que quedó parapléjico.

