Pompeya: Arqueólogos descubren los esqueletos de dos hombres muertos en la erupción del Vesubio

Los esqueletos de dos hombres de mediana edad han sido descubiertos recientemente por arqueólogos que excavaban las ruinas de Pompeya, en la región de Campania, al sur de Italia.

Por: El Diario NY

El Ministerio de Cultura italiano anunció el nuevo descubrimiento este martes, mientras continúan los trabajos en la antigua ciudad romana que fue arrasada cuando el volcán Vesubio entró en erupción hace casi 2,000 años.

Los restos fueron recuperados de un edificio conocido como la ‘Casa de los Pintores en el Trabajo’, y se cree que pertenecen a dos hombres de unos 50 años que murieron en un terremoto que acompañó a la erupción volcánica, dijo un comunicado del ministerio.

New discovery: two skeletons found beneath a collapsed wall in #Pompeii.

Turmoil, confusion, attempted escapes and, in the meantime, an earthquake, showers of pumice, volcanic ash and hot gases. pic.twitter.com/L1SKEulWCL

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) May 16, 2023