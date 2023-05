Madres separadas: Shakira y Gisele Bündchen se encontraron en Miami para cenar con sus hijos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Como si se tratara de una reunión de recién separadas, las celebridades compartieron acompañadas de sus hijos en un reconocido restaurante de la ciudad.

Por infobae.com

Desde hace años que Shakira y Gisele Bündchen sostienen una buena relación de amigas. Las celebridades están saliendo de sus respectivas relaciones con dos de los deportistas más importantes del mundo, Gerard Piqué y Tom Brady, respectivamente. En esta oportunidad, fueron captadas por los paparazzi cuando ingresaron a un restaurante de Miami, acompañadas de sus hijos.

La cantante y la supermodelo brasileña ingresaron al restaurante Makoto en Miami; por el lado de Bündchen estuvieron presentes Vivian y Benjamin y de parte de Shakira, Milan y Sasha. Según indicó el portal TMZ la primera arribó al lugar hacia las 7:15 de la noche y la barranquillera lo hizo 10 minutos después, que una vez ubicadas en la mesa disfrutaron de variedad de rollos, hamachi y ensalada.

Shakira disfrutó de un paseo en yate acompañada de sus hijos, invitada por Lewis Hamilton. En la imagen junto a Milan, su hijo mayor.

En lo que respecta a sus atuendos, Shakira optó por una camisilla en color gris oscuro con una camisa leñadora a cuadros en tonalidades de azul, blanco y rojo, acompañado de un bolso en cuero gris. Su hijo mayor Milan llevó una camiseta básica blanca y un hoodie negro, mientras que Sasha llevó una franela en color blanco con estampados en frente.

Por su parte, Bündchen llevó unos jeans desgastados en color hielo en conjunto con una blusa en lino, color blanco, con margas recogidas estilo ¾ y un bolso en color caramelo con cadenas. Su hijo Benjamín llegó con una pantaloneta gris y una remera en blanco con estampados en negro en uno de sus costados, mientras que la pequeña Vivian optó por un vestido en fondo pastel con estampado floral con girasoles con mariposas.

La esposa de Tom Brady, Gisele Bundchen, se toma un selfie con sus hijos Benjamin y Vivian después de que los Tampa Bay Buccaneers vencieran a los Kansas City Chiefs en la Super Bowl LV en el Raymond James Stadium.. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Por qué se separó Gisele Bündchen

Después de 13 años de matrimonio y dos hijos, Gisele Bündchen decidió ponerle punto final a su relación con el integrante de la NFL. La brasileña negó que decidiera separarse de Tom Brady después de que él se retractara en su decisión de retirarse del fútbol americano. Cinco meses después de su separación, la supermodelo habló por primera vez de su divorcio en entrevista con Vanity Fair.

La modelo Gisele Bundchen y su marido, el jugador de fútbol americano de la NFL Tom Brady, llegan a la gala benéfica del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de “Charles James: Más allá de la moda” en el Alto Manhattan. REUTERS/Lucas Jackson (UNITED STATES – Tags: ENTERTAINMENT FASHION SPORT FOOTBALL)/File Photo

Bündchen describió su divorcio de Tom Brady como “la muerte de un sueño” luego de 13 años de matrimonio y con dos hijos, Benjamin Rein y Vivian Lake.

“Das el 100% de ti misma y es desgarrador cuando no acaba siendo aquello que esperabas y por lo que trabajaste. Lo único que puedes hacer es cumplir con tu parte”, dijo Bündchen en el reportaje, y advirtió que ella y Brady tomaron caminos separados por varias razones y que no pensó en renunciar a su matrimonio solo por la decisión de la leyenda de la NFL de regresar al campo de juego un año más.

FILE PHOTO: NFL Football – Super Bowl LV – Tampa Bay Buccaneers v Kansas City Chiefs – Raymond James Stadium, Tampa, Florida, U.S. – February 7, 2021 Tampa Bay Buccaneers’ Tom Brady and his wife Gisele Bundchen celebrates after winning the Super Bowl LV REUTERS/Eve Edelheit/File Photo

Y, aunque se habló de un supuesto “ultimátum”, lo cierto es que Bündchen afirmó que siempre intentó apoyar a su expareja en su carrera con el fútbol americano. Sin embargo, si aseguró que el motivo de la ruptura fue que ambos querían cosas diferentes para sus vidas.

“A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que solo queríamos cosas diferentes y ahora tuvimos que tomar una decisión, pero eso no significa que no ames a la persona. Tienes que tener a alguien que pueda encontrarte en el medio, ¿verdad? Es un baile. Es un equilibrio”, explicó.

La separación de Shakira

Apenas comenzaba el primer trimestre de 2022 cuando Shakira presentó su sencillo Te Felicito, en el que entregó apenas unas pistas de lo que serían las infidelidades que cometió Gerard Piqué. Los rumores comenzaron a rondar hasta que finalmente se confirmó que el español sostenía un romance con la joven relacionista pública Clara Chía, más de 10 años menor que él y que trabajaba en Kosmos, la empresa de eventos propiedad de la familia del ex futbolista.

Gerard Piqué y Shakira se han reunido hoy en un despacho de abogados para intentar llegar a un acuerdo sobre los términos de su separación. Photo © 2022 Zuma Press/The Grosby Group

Posteriormente, cuando todo comenzó a tomar más fuerza, la barranquillera presentó el primero de sus dardos en contra del padre de sus hijos, plasmado en la canción Monotonía. Las imágenes del video dieron muestra de una Shakira dolida, con un hueco en su pecho y guardando su corazón en una bóveda, para evitar que lo pisotearan más. El dardo más fuerte llegó con Music Sessions #53 junto a Bizarrap, allí la cantante se despachó en contra de su expareja y Chía.

Conforme avanzaban los meses, se conocían nuevos detalles sobre las negociaciones con los abogados para disputar la custodia de los pequeños Milan y Sasha, para que la colombiana pudiera abandonar España con los niños y comenzar una nueva vida en su mansión de Miami. Las negociaciones se concretaron, el español permitió que ella se quedara con la custodia y se trasladó a la capital del sol, para así impulsar de nuevo su carrera musical, compartir con grandes amigos y cuidar de la salud de su padre.