Apagones de hasta seis horas diarias dañan tratamientos de pacientes hemofílicos en Guárico

Los constantes apagones que se extienden hasta por seis horas diarias causan daños al tratamiento de profilaxis (factor VIII) para pacientes hemofílicos en el estado Guárico, debido a que este debe mantenerse refrigerado.

Por Pedro Izzo | Corresponsalía lapatilla.com

Manuelbys Pereira, representante de la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH) en el estado Guárico, explicó las complicaciones que presentan algunos pacientes y sus familiares para evitar romper la cadena de frío del tratamiento.

“Este tratamiento debe permanecer bien refrigerado y no puede perder la temperatura, ya que eso baja la calidad del mismo. Entonces, ahora tenemos cortes de luz de cuatro horas, cinco y hasta seis horas de manera diaria, con bajones a cada rato. Esto afecta las neveras y a su vez el tratamiento”, aseveró Pereira, quien es madre de un niño con hemofilia.

“En el caso de mi hijo, él tiene profilaxis, que es una dosis interdiaria, me he dado cuenta de que no está reaccionando de la manera como debería ser, porque ya el tratamiento ha estado caliente y me ha tocado comprar hielo para mantener una cava, pero cuando no estoy en la casa, el tratamiento queda allí y se calienta”, relató Pereira.

Por su parte, Giovanny Marota comentó sus dificultades como paciente hemofílico ante los apagones.

“Los cortes de luz para los que tenemos tratamientos de alto costo y que necesitamos se mantenga en una temperatura muy baja, entre 2 y 8 grados centígrados, causan la pérdida de efectividad del factor 8, que es el que utilizo en mi caso”.

Marota subrayó que algunas veces hace uso de una cava y suficiente hielo para garantizar la refrigeración del factor 8; aunque cuando el corte es prolongado por más de 4 horas, el panorama es menos alentador: “El medicamento se ha dañado y no causa efectividad en el organismo”, lamentó.

La represente de la AVH en la entidad llanera exhortó a las autoridades de Corpoelec a cumplir con un cronograma de racionamiento, ya que según dijo los cortes eléctricos ocurren sin previo aviso durante el día y esto pone riesgo la salud de las personas con hemofilia.