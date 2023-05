El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 25 de mayo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Para poder sanar necesitas ir más allá y descubrir el origen de tu dolor. Cuando tienes miedo al dolor, hay miedo a sentir. Y cuando tienes miedo a sentir, bloqueas la posibilidad de establecer una relación sana contigo mismo y con los demás. Descubre el porqué y ve tras la solución. Ten presente que sentir es parte de vivir.

Tauro

Esperas de los demás más de lo que tu mismo das. Te pierdes en un sin fin de quejas y no te das cuenta que otros pueden pensar exactamente igual que tú. Es hora de darse cuenta, de abrir los ojos y de preocuparse también por las necesidades de los demás y por supuesto, de ayudar en lo que puedas.

Géminis

Hoy debes dejar de evitar. No quieres enfrentar situaciones que requieran mayor esfuerzo, ya sea porque te dé flojera o porque te obliga a salir de tu zona de comfort, porque sientes que está fuera de tu alcance o porque no estás preparado. Sea como sea, es un día de enfrentar y de ser posible, de cerrar ciclos.

Cáncer

Todo comienza a fluir y se dan nuevas oportunidades. Puede que no las veas de inmediato, de hecho, algunas están disfrazadas de problemas, pero una vez que los soluciones verás como sólo fueron pruebas que lograste superar y ahora, con todo lo que aprendiste sabrás sobrellevar lo que suceda.

Leo

Víctima o héroe. Quieres ser el protagonista y no te importa que rol asumes, lo único que quieres, consciente o inconscientemente es destacar. Ambas posiciones están erradas. No puedes ser héroe y sacrificar tus necesidades en pro de los demás, ni puedes ser víctima y evadir tu responsabilidad sobre lo que sucede. Busca puntos medios.

Virgo

La actitud lo es todo. Cuando actúas con desánimo y opacidad nadie reconoce lo bueno que puedes dar. Cuando crees en ti y caminas erguido, con la frente en alto y seguro de ti mismo, proyectas confianza y te ganas el apoyo de quienes te rodean. Hoy necesitas un poco más de actitud.

Libra

No busques en el futuro lo que aún no has logrado. A veces sueñas y esperas demasiado. El momento es hoy. Tu vida es ahora y puedes vivir el amor y lograr lo que quieras. Es el momento de entrar en acción, con las herramientas que tienes en las manos, con tu aprendizaje de vida y así tal cual eres, con tus miedos y tu tendencia a procrastinar.

Escorpio

No importa lo que quieran los demás, lo que realmente importa es lo que quieres tú, lo que te hace feliz. Ni más, ni menos. Elige qué batallas vale la pena luchar y cuáles solo te hacen perder tiempo y energía. Hoy debes hacer elecciones a consciencia, comprometerte o no, consciente de hasta qué punto vale el esfuerzo que le imprimes.

Sagitario

No tengas miedo a alzar la voz. Puede que tus ideas no sean las más brillantes, pero son las que te funcionan y mereces que otros las escuchen. Sin embargo, tú también debes abrir la mente escuchar, y sobre todo aprender. Usa lo que te conviene y lo que no, deséchalo.

Capricornio

No tienes porque correr. Los demás pueden ir a mil kilómetros por hora y esta bien, es su ritmo, pero no es necesariamente más valido ni mas efectivo que el tuyo. Ve paso a paso, sin correr, pero sin detenerte, porque la rapidez no importa más que la efectividad que imprimes en llegar a la meta.

Acuario

Hoy mereces hacer lo que desees, lo que te provoque, sin presiones y sin una agenda. Porque no todo puede ser programado, porque a veces solo hay que dejarse llevar. Si puedes posponer algún compromiso, hazlo, pero si no puedes, una vez que termines, dedica el resto de tu tiempo a hacer algo que realmente quieras hacer.

Piscis

Tú más que nadie conoces tu historia, sabes cuánto te has esforzado para llegar adonde estás y lo que tienes que hacer de aquí en adelante para llegar adonde quieres estar. Eres consciente de tus límites y ahora te toca trabajar más en tus fortalezas. Actúas con una madurez incomparable y tomas decisiones más acertadas que nunca.