La carta bajo la manga que guarda Piqué por si recrudece la tensión con Shakira

A casi un año de la escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué ambos siguen escribiendo capítulos de una historia que parece no tener fin. Los idas y vueltas con gestos, fotos, lenguajes corporales dan cuenta de una guerra fría. Cada uno tiene sus cartas, pero en España afirman que el ex futbolista tiene un as bajo la manga que pondría en jaque a la cantante.

Primero la artista colombiana subió una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece junto al DJ, compositor y productor Bizarrap, quien produjo su tema Session 53 en el que le tiró algunos dardos al padre de sus hijos y a Clara Chía Martí, la actual pareja de la leyenda del Barcelona.

A propósito de los niños, a Piqué no le habría caído bien la intervención de ellos en el último tema de Shakira, Acróstico, pero -por ahora- el tema no pasaría a mayores, más allá de que el abogado del ex jugador le recomendó demandar. En El Programa de Ana Rosa, el periodista español Antonio Rossi, aseguró que Piqué tendría una baraja por jugar afectaría la imagen de la cantante.

“Tiene un as bajo la manga, aparte de decir que Shakira seguirá haciendo lo que ella crea conveniente, sin tener que informarle a Piqué cuando no crea que deba informarle, como en este caso (exposición de los niños en el tema Acróstico). Piqué no va a iniciarle acciones legales, primero porque el contexto es en Estados Unidos y que no es lo mismo que aquí. No quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos”, explicó Rossi.

