Madre indignada exige justicia tras liberación de autor del accidente donde murió su pequeña hija en Puerto La Cruz

El pasado 30 de marzo de este año, la tragedia tocó la puerta de Vanessa Hernández. La mujer de 29 años fue víctima de un accidente de tránsito en el que falleció su primo, Yonmar Rodríguez (40), y que también cobró la vida de su hija de dos años.

Javier A. Guaipo // Corresponsalía lapatilla.com

Fuentes policiales habían informado en aquella oportunidad que el Aveo azul en el que se trasladaban Hernández y sus familiares fue impactado por un bus de transporte público que se había quedado sin frenos. El suceso ocurrió en las adyacencias del sector El Junquito, zona alta de Puerto La Cruz.

De igual manera, se conoció que el conductor de la unidad colectiva supuestamente responde al nombre de Adolfo Rafael Polanco y había quedado detenido preventivamente. No obstante, lo que genera la indignación de Vanessa es que el individuo fue dejado en libertad después del fallecimiento de su pequeña.

“¿Cómo es posible que el chofer vaya a estar en libertad con dos muertos? Ahí fallecieron mi primo y mi hija. Yo quedé con un pulmón atrapado y necesito una operación con urgencia, porque también tiene líquido. Tengo fracturas en las dos piernas y en la clavícula, además de un golpe fuerte en la cabeza por el que tengo hasta puntos“, comentó Hernández.

Agregó que mientras estuvo en el Hospital Luis Razetti de Barcelona, la atención médica fue prácticamente nula porque sus familiares debían conseguir todos los insumos y además las curas se las tenía que hacer ella misma.

“Yo le pido al fiscal general de la república (Tarek William Saab) que por favor preste atención a este caso, ya que el Ministerio Público aquí no está haciendo absolutamente nada”, señaló la víctima.

Acotó que la fiscal al mando del caso apenas se comunicó con ella hace un par de semanas y se negó a responderle preguntas relacionadas al suceso.

“Yo no perdí un zapato, yo perdí a mi hija. Mi única hija. No me parece justo que la fiscalía prácticamente no me esté tomando en cuenta. Me tienen en una sola burla y ya esto va para dos meses“, dijo Hernández con lágrimas en los ojos.

Vanessa reiteró sus deseos de que se haga justicia en este caso, cuya asesoría legal fue tomada desde esta semana por el abogado José Santoyo.