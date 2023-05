El rey Carlos III recuerda a Tina Turner con una canción muy especial para “Lady Di” (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El rey Carlos III honró a la desaparecida Tina Turner, apodada la Reina del Rock & Roll, con un tributo musical después de su muerte el miércoles.

¿Cómo fue el homenaje de Carlos III a Tina Turner?

El monarca recién coronado permitió que la Band of the Welsh Guards interpretara su éxito de 1989 The Best durante el cambio de guardia frente al Palacio de Buckingham, según imágenes de video compartidas por Forces News.

Al grupo también se unió el Primer Batallón del Cuerpo de Tambores de la Guardia Galesa para la ceremonia centenaria, en la que la Guardia del Rey entrega la responsabilidad de proteger el Palacio de Buckingham y el Palacio de St. James a la Nueva Guardia.

Carlos III, de 74 años, conoció a la legendaria cantante en 1986, cuando actuó en el Concierto de Rock All-Star de Prince’s Trust en el estadio Wembley de Londres.

Simply the best!! ? Watch the @WelshGuardsBand's tribute to #TinaTurner with their version of ‘The Best’ ???? Get the latest military news ? https://t.co/fAN7LAidmK pic.twitter.com/C2Zwb8ntmM — Forces News (@ForcesNews) May 27, 2023

