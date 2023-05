El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 30 de mayo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Es un día increíble para asumir nuevos retos y hacer eso que siempre has querido hacer, pero que por una u otra razón no te has atrevido o no has podido. Puede que el miedo al precio que tengas que pagar en esta nueva etapa haya hecho que te quedes paralizado, pero ya no tienes más opción, o avanzas o te quedas en nada por mucho tiempo.

Tauro

Si las persona que eliges para ser parte de tu vida no suman amor, apoyo, alegria y comprensión ni restan malos momentos o preocupaciones ¿para que te funciona?. Es hora de ver objetivamente qué te mantiene atados a los demás, porque insistes en relaciones que no te conducen a ningún lado, pero sobre todo, analizar qué sucede con tu autoestima.

Géminis

Se presentan situaciones que requieren paciencia. Te enojas rápidamente y enfrentas lo que sucede con la peor actitud y como consecuencia se crea tensión y se hace todo más difícil. El mas perjudicado eres tú y ni si quiera pareces darte cuenta. Y si a eso sumas lo difícil que le haces la vida a otros, es algo insostenible. Vamos Géminis, al mal tiempo, buena cara.

Cáncer

Elígete primero a ti mismo, con tus virtudes y defectos, porque eres la única persona con quien estarás hasta el ultimo día de tu vida. Trabaja en lo que no te guste y fortalece aún mas lo que si. A partir de hoy elige el amor más importante: el que te tienes a ti mismo, el resto llegará como consecuencia.

Leo

No estás para perder el tiempo. Últimamente has pospuesto demasiadas cosas, todo se ha acumulado y no sabes por donde empezar. Tu única opción es tomar las riendas y hacer lo que tienes que hacer, incluso si involucra sacrificios de tu parte. Estarás muy ocupado, pero feliz de estar encaminado.

Virgo

Nueva oportunidad para relacionarte y crear vínculos que determinarán tu vida los próximos meses. Las experiencias te han enseñado a diferenciar quién es bueno y quien no o por lo menos quien es quien en tu vida. Aplica esta sabiduría para incluir a quien mereces y a quien no, dejarlo ir.

Libra

La vida se basa en decisiones y tomar alguna, ya sea buena o mala, te acerca o te aleja de tus metas, por eso hay que tomarlas con consciencia y responsabilidad, sobre todo cuando se trata del amor. Toma en cuenta que la persona que elijas debe estar a la altura del futuro que deseas, de lo contrario, en lugar de avanzar, sólo retrocederás y habrá dolor y decepción.

Escorpio

Se cierra un ciclo, y al principio quedas en shock, y es lógico, el impacto es tan fuerte y tan sorpresivo, que no sabes cómo manejarlo. Era algo que sabías que sucedería, pero no imaginabas que sería tan pronto. Cálmate, no tienes porque alarmarse, porque no hay nada que no puedas manejar. Aunque es probable que no te hayas dado cuenta, desde hace mucho necesitabas esta culminación. De ahora en adelante tendrás más libertad de hacer lo que quieras y como quieras, sin cargas pesadas.

Sagitario

Amar no es complicado, quienes convertimos un acto tan hermoso en algo difícil, somos nosotros. Con nuestras limitaciones, el deseo de controlar a la otra persona y con el drama y las cargas de relaciones y experiencias del pasado, muchas veces nos impedimos vivir la relación a plenitud. Trabaja en soltar todo lo que no te funciona.

Capricornio

Hay luz verde para todo lo relacionado con las comunicaciones, el comercio, los acuerdos y los viajes cortos, sobre todo si están relacionados con el trabajo, negocios o nuevos proyectos. Puede que los próximos días estés más ocupado que de costumbre, pero bien valdrá el esfuerzo, porque obtendrás resultados más rápido de lo que pensabas.

Acuario

Necesitas tiempo y espacio para revaluar lo que realmente quieres de tu vida. No puedes decidirlo de un momento a otro y a pesar de que tuviste la oportunidad perfecta para hacerlo y la dejaste pasar hace unos días, se vuelven a abrir esas puertas que pensabas que estaban cerradas. Abre tu mente y cruza el umbral de tus limitaciones, ese que te permitirá estar un paso más cercano a tus metas.

Piscis

No es no y cuando lo decimos en voz alta los demás deben asumirlo y aceptarlo. Hoy tomas decisiones y no aceptas peros ni imposiciones, no quieres controlar la vida de nadie, pero como es algo que tienes que hacer, te pones en acción de inmediato. No estás dispuesto a mediar ni a llegar a acuerdos, porque estás consciente de que esta es la única opción para llegar adonde quieres estar.