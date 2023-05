Hay MEMES: Armó enorme escrito para terminar al novio por WhatsApp y la respuesta de él se hizo VIRAL

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un quiebre amoroso se volvió viral en Argentina durante las últimas horas. Este involucra a una joven que armó un texto poético gigante para terminar con su novio, pero la respuesta de él no fue lo que esperaba: “¿Una poesía?”.

Por: BioBioChile

Lo expuesto por el muchacho generó tantas risas que incluso se volvió viral y generó gran cantidad de memes.

Una de las involucradas se llama Agustina, quien confesó en redes sociales que se armó de valor para enviar el meloso mensaje a su, ahora, expareja.

Este decía: “El día llegó hace rato. Ya pasó. Yo lo supe y creo que vos también.

La estiramos lo que pudimos o lo que creímos poder, pero no hay más vuelta que darle”.

“Los pasos que daba segura hoy son un camino de tablones de madera agarrados con una soga a diez mil metros de altura y con viento en contra”, añadió en una parte.

“Te juro que me muero por volver a encontrarnos como antes. Pero cada día nos veo más lejos, más serios, más porque sí”, agregó en otra parte.

“Te quiero mucho, claro que si. Aunque hoy no puedo ni ser objetiva porque te quiero más de lo habitual, te extraño aun cuando te veo y te siento en el medio de la boca del estomago, ahí donde antes me hacia cosquillas la felicidad y hoy el cuerpo me recuerda que tengo que dejarte para volver a estar bien”, concluyó.

¿Una poesía?

Todo indica que, tras haber enviado aquel texto, el hombre no entendió a primera vista lo que esto significaba, por lo que simplemente respondió: “Buenasssss, ¿una poesía?”.

Tal fue el impacto que ella misma lo publicó en Twitter: “Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta”.

Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta: pic.twitter.com/SBBq994o0k — Agustina ?????? (@muyAgustina) May 29, 2023

El caso se convirtió en un hit viral en Argentina, dando paso a gran cantidad de memes durante las últimas horas.

Asimismo, por ahora no se sabe qué habrá ocurrido con el quiebre entre esta pareja.

?? Mi novia me dejó por mensaje

?? Mi novia me dejó por mensaje

?? Mi novia me dejó por mensaje

?? Buenasss. una poesía? — Fabipa (@fabipa90) May 29, 2023

el pibe leyendo el mensaje pensando q es una poesía pic.twitter.com/cotz8JnvO4 https://t.co/H6K2cav0vS — ? (@jajadrogaaaaa) May 29, 2023