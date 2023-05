La polémica detrás del robo de miles de dólares de la casa de la jefa de gabinete de Petro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El hurto de miles de dólares de la casa de Laura Sarabia, jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro, y la prueba del polígrafo practicada a la exniñera del hijo de la alta funcionaria para determinar si es responsable del hecho, han generado controversia en Colombia en medio de aperturas de investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría para determinar si la mano derecha del mandatario cometió abuso de poder.

Por semana.com

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, revela que, tras la pérdida de un maletín con plata de la jefa de gabinete del Gobierno Petro, fue llevada a un sótano al frente de la Casa de Nariño. Allí, según ella, vivió una pesadilla.

Según su versión, fue intimidada por agentes de seguridad, sin que se respetara la presunción de inocencia debido a que se habría extraviado dinero en efectivo que se encontraba en un maletín dentro de la vivienda de Sarabia.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (…). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.

Este es el testimonio de Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, jefa de gabinete del Gobierno Petro, al recordar lo que le habría sucedido el pasado lunes 30 de enero, minutos antes de las dos de la tarde, cuando relata que la ingresaron a un sótano al frente de la Casa de Nariño para someterla a un polígrafo. Concretamente, al edificio Galán, adscrito a la Presidencia. Dicho suceso habría ocurrido luego de la pérdida de un dinero en efectivo que estaba en un maletín en la casa de la alta funcionaria, en Bogotá.

Frente a estas afirmaciones, tanto la jefa del gabinete como la Presidencia colombiana han aseverado que la investigación se desarrolló en el marco de la ley, sin maltratos a la extrabajadora.

