Shakira superó a Beyoncé: rompió un récord mundial con “Acróstico”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante colombiana Shakira no para de acumular éxitos musicales. Recientemente la famosa artista estrenó “Acróstico”, una balada dedicada a sus dos grandes amores: sus hijos Milan y Sasha. El éxito de esta canción ha sido tal que la barranquillera ha impuesto un nuevo récord y ha destronado a Beyoncé.

Por La Vibra

“Acróstico” llega en un momento importante en la vida de Shakira ya que desde hace varios meses inició su nueva vida en Miami, tras su polémica y controversial separación del exfutbolista español Gerard Piqué. Tras varias canciones en las que la cantante expresa sus sentimientos por la infidelidad del deportista, en este nuevo tema decidió expresar todos sus sentimientos por sus hijos.

Tras 18 días desde su lanzamiento, “Acróstico“ rompió un récord en la plataforma Spotify. Esta canción superó los 50 millones de reproducciones en Spotify. Esta marca solo la ostentaba Beyoncé con su canción “Break my soul“, la cual había logrado esta misma marca en 19 días.

Leer más en La Vibra

Thanks for your support for the sweetest collab in my history! ?? https://t.co/KDtDzekJZw https://t.co/L6sYibsQUK

— Shakira (@shakira) May 31, 2023