“Acogida”: La operación con la que Brasil recibe a miles de migrantes venezolanos, un modelo para la región

Elioneys Aguilera jamás imaginó su vida fuera de Venezuela y mucho menos que tendría que emigrar a los 62 años y con una pierna amputada.

Por: BBC

Recuerda que siempre tuvo una vida relativamente cómoda gracias a que desde muy temprana edad trabajó para montar su propio negocio: un taller mecánico que lo ayudó a mantener a su familia y criar a 4 hijos.

“Teníamos trabajo, vehículos y no nos faltaba la comida”, cuenta en entrevista con BBC Mundo.

Pero asegura que en los últimos años la situación del país se volvió tan crítica que las carencias se multiplicaron. Se quedó sin empleo.

“No había repuestos para seguir trabajando y ya no me llegaba ni siquiera trabajo de herradura ni de soldadura. No había nada ni teníamos nada. Me di cuenta de que ya no había futuro en Venezuela para los niños”, agrega.

