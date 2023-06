Bruma por los incendios en Canadá se expande a varios Estados en EEUU: pone en riesgo a millones de personas (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La bruma ocasionada por el humo continúa expandiéndose por el noreste de Estados Unidos, donde millones de ciudadanos permanecen en alerta por el riesgo de inhalar aire potencialmente dañino de los cientos de incendios forestales que se están produciendo en Canadá.

Tras las insólitas imágenes publicadas el miércoles de icónicos edificios como el Empire State Building rodeados por una nube de humo naranja, el Capitolio estadounidense en Washington amaneció este jueves sumido en la nube de humo.

Las autoridades han instado a la población a limitar el tiempo que pasan al aire libre y a usar mascarillas para evitar inhalar el humo que podría contener partículas contaminantes.

A través de redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional explicó este jueves qué hacer si se emite una alerta de mala calidad de aire: “Permanezca adentro, manténgase informado, minimice el uso de vehículos y otras máquinas que funcionan con gasolina, y no queme desechos u otros artículos”, apuntó.

??? Smog City, New York USA ??? Authorities are blaming the air quality & smog on wild fires started all the way in Canada. The world becomes increasingly insane with each passing day. pic.twitter.com/OF3Br8L4F3 — Concerned Citizen (@cotupacs) June 8, 2023

Todo ello es consecuencia del denso humo procedente de más de 430 incendios forestales activos que arrasan Canadá y varias zonas del noreste de Estados Unidos.

Según los pronósticos, el aire, que ha hecho desplazar el humo hacia el sur del país, puede tardar varios días en despejarse en una zona en la que viven aproximadamente 75 millones de personas.

#BREAKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews pic.twitter.com/7HjdJwMaEG — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) June 7, 2023

Algunos servicios públicos se han cancelado. Por ejemplo, las escuelas públicas en Yonkers, Nueva York, están cerradas el jueves y en los colegios de Nueva York, Maryland, Virginia y Washington DC se cancelaron las actividades al aire libre.

En Washington, esta mañana el índice de calidad del aire superaba los 310 y alcanzaba el nivel 6 o “peligroso”, según el Air Quality Index (AQI).

?? Fires in Canada threaten tens of millions of people. Eastern US states, including New York, have already warned residents about poor air quality, writes The Guardian. Forests in Canada are burning at a rapid pace, with more than 10 times the average area burned this year,… pic.twitter.com/Xmk67DMRZB — Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 8, 2023

La calidad del aire en Nueva York comenzó a mejorar ligeramente el jueves por la mañana, aunque todavía en un nivel 5 de 6 “muy poco saludable“.

Filadelfia, Harrisburg, en Pensilvania, y Washington DC son ahora las zonas más afectadas por un humo que afecta también a grandes urbes como Baltimore, Newark, Pittsburgh, Detroit, Cleveland, Cincinnati o Indianápolis.

Hay más de 400 incendios forestales activos en Canadá y las autoridades han advertido que este año será uno de los peores de la historia del país.

EFE