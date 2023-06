VIDEO: La destrucción de la represa de Kajovka dejó a tres soldados rusos indefensos y atrapados en un árbol

Click to share on Google News (Opens in new window)

Algunos soldados rusos quedaron atrapados en un árbol después de que su propio ejército fuera acusado de arrasar la represa de Kajovka en Ucrania, según se puede apreciar en un nuevo video.

Por: El Diario NY

Las imágenes publicadas en algunas cuentas de redes sociales, muestran a un grupo de soldados rusos que intentan bajar de un árbol, antes de darse cuenta de que no pueden debido al agua que corre debajo.

Ucrania ha afirmado que Rusia hizo estallar la presa desde dentro el martes, acusándolos de provocar una explosión que ha convertido las áreas río abajo en un páramo inundado. En respuesta, Moscú ha culpado a los ataques militares ordenados por Kiev.

Russian "military correspondent" posted a video of Russian soldiers saving themselves from the flood sitting on the trees.

And that's a well-known fact – Russia does not value lives, its soldiers included. pic.twitter.com/evINovCZJN

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 8, 2023