UCV: Papel tualé en los baños, por Domingo Alberto Rangel

Posteado en: Opinión

Nunca quise ser aguafiestas o nube gris como me llamaba un amigo de la infancia, que siempre terminaba emparamado por no llevar paraguas.

No lo fui cuando advertí al principio del chavismo que era un grave error quitarle la data del revocatorio presidencial a la sociedad civil que había recogido prácticamente sin ayuda y auto coordinándose… todas las firmas.

Para entregarlas a una presunta organización de maletín… creada ad hoc para aprovechar sus miembros -4 gatos- los beneficios políticos que pensaban obtener al revocar al presidente Hugo Chávez.

Esa organización era el primer invento entre muchos de María Corina Machado… Sumate.

Tampoco vi ninguna fiesta que se pudiera aguar cuando entre peloteras para subirse a las tarimas… di un paso lateral y sin saltar vergonzosas talanqueras, abandoné al escualidismo y tomé el camino de la justicia de paz como modo personal de ayudar al prójimo.

Pero hay nuevas oportunidades… para desperdiciar… por ejemplo ante unas declaraciones desgraciadas del ex presidente Donald Trump sobre mí país… en las que declara que en su gobierno estuvieron los estadounidenses a punto de cogerse a la fuerza y gratis nuestro petróleo –lo único que de nosotros aparentemente les interesa- tampoco veo que sobre todo Leopoldo López, Henrique Capriles y María Corina aprovechen para pedir disculpas a los venezolanos y deslindarse tanto de Trump como del interinato que era su aliado.

Y por eso sin ser un aguafiestas, con tiempo alerto sobre el final de unas primarias alejadas de la gente y sus problemas… y con líderes de poca monta… enemistados entre ellos para peor.

Final trágico que lamento por los amigos Casal y Arráiz Lucca quienes tuvieron oportunidad para levantarse sobre el majunche liderato político… para darle un cambio a la política y a los resultados previsibles… que van por mal camino.

Quizás ante la imposibilidad de comentar lo inexistente… que es el presunto liderato opositor… algunos tornaron los ojos a la UCV y sus elecciones.

Soy egresado de allí y hasta la pandemia solía usar sus aulas vacías para reunir jóvenes.

No obstante nunca sustituí realidades con deseos y habiendo liderizado en otras eras protestas más allá de lo político –ya entonces se pedía la renuncia del presidente Caldera y era su primer gobierno- porque me limité a exigir lo que me parecía el mínimo de civilización que era “papel tualé para los baños”… no me atrevería hoy a escribir como alguno lo hizo “que estas elecciones son las más importantes para la democracia”.

Vaya exageración sobre todo viniendo de un escribano que se postuló a un cargo sin haber hecho antes vida académica… salvo porque es profesor… y que en estos 15 años de mengua bajo la rectoría de Cecilia García Arocha y su combo… nunca señaló soluciones o siquiera criticó al peor momento de la UCV.

Sin embargo a mí aula mater le tengo cariño y quisiera pensar que las cargas allí se pueden enderezar… solo que para ello falta “algo”.

Entre los candidatos a Rector solo uno y me dicen que lo apoya la saliente… ha señalado que sacar a los partidos de la universidad es vital.

Y lo es… no solo porque desde allí se comienzan a pervertir muchachos… para que luego sirvan de plataforma a quienes los financian… desde puestos de diputado o concejal.

Cargos donde la corrupción manda y como el latrocinio no tiene color… ya desde la universidad se comienzan a ver los saltos de talanquera que presagian males mayores.

Bien: valga este largo viaje para terminar aterrizando en el encuentro que organizamos para recordar a Domingo Alberto Rangel… mi padre.

Fue un evento que colmó nuestras expectativas no solo por la excelente y magistral intervención del historiador Tomás Straka y de los participantes… sino porque lo vamos a repetir y no solo con DAR de ejemplo porque hay otros venezolanos que soñaron países mucho mejores y que ahora los quieren silenciar.

Digamos Alberto Adriani… Arturo Uslar Pietri… Juan Pablo Pérez Alfonzo y otros… quienes por su preparación y entrega a sus ideales… está a años luz de la vergüenza de estos directivos estudiantiles… o los de las primarias que no pocas veces provocan ir a los baños… aunque todavía no estén dotados de papel tualé.