Zona de desastre: Gobernador tomará drástica medida tras colapso de tramo en autopista de Pensilvania

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, emitió este lunes una declaración de desastre para comenzar las reparaciones en la carretera I-95 después de que un camión incendiado provocara el colapso de una parte de la carretera en el noreste de Filadelfia el domingo por la mañana, lo que causó importantes retrasos en el tráfico que se intensificarían esta semana.

Por Telemundo 49

Durante una conferencia de prensa el domingo por la noche, Shapiro dijo que se espera que la reconstrucción completa de la I-95 tome “algunos meses” y que tendrían un cronograma específico para la reconstrucción luego de una revisión de ingenieros y funcionarios de PennDOT. También dijo que los funcionarios estaban trabajando en soluciones provisionales para conectar ambos lados de la carretera.

“Para acelerar este proceso y reducir la burocracia, mañana por la mañana planeo emitir una declaración de desastre, lo que permitirá que el Estado Libre Asociado retire inmediatamente fondos federales y actúe rápidamente para reparar y reconstruir esta carretera”, dijo Shapiro. “Hablé directamente con el secretario Pete Buttigeig del Departamento de Transporte de Estados Unidos, junto con el senador Casey, el congresista Boyle y otros funcionarios federales”.

To expedite the rebuilding of I-95 and cut through the red tape, I issued a disaster declaration allowing the Commonwealth to immediately draw down federal funds and move quickly to begin the repair and reconstruction process. pic.twitter.com/0nVFD1GH5N

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) June 12, 2023