Compró la casa de Harry Potter y ahora vive un calvario: cientos llegan para sacarse fotos

El dueño de la casa de Harry Potter está harto de que los instagramers llamen a su puerta.

Los fanáticos acuden en masa de todo el mundo para ver 4 Privet Drive, la casa ficticia de Little Whinging en Surrey y la calle en la que vivía Harry Potter.

Traducción libre de lapatilla.com

El verdadero callejón sin salida en Bracknell, Berkshire, fue elegido para ser el hogar de los Dursley en la adaptación de Hollywood de los amados libros de JK Rowling en 2001.

Sin embargo, el propietario actual, que desea permanecer en el anonimato, ha descrito el flujo “constante” de turistas que visitan su casa como “extraño”. “Hemos tenido personas con inundaciones de lágrimas. Es extraño. Los niños, lo entiendes. Pero obviamente los adultos. A veces se visten con ropa completa y recrean escenas. Hubo una vez que alguien trató de escalar la cerca. Fue entonces cuando dijimos: ¡Dios mío, no hagas eso!”.





“Sin embargo, nos estamos adaptando. He movido mis autos para las personas que quieren una buena foto. No me importa. Harry Potter es increíble. Lo entiendo. Pero llegas a casa del trabajo y todos están en tu camino. Es bastante loco. Sabíamos qué casa estábamos comprando, excepto que en realidad no nos lo dijeron. No nos dijeron que estaban aquí todo el día, todos los días. Es constante”, relató .

“Abres las cortinas por la mañana. No te acostumbras. Es realmente extraño. Diez es lo máximo que hemos tenido pero la gente viene en grupos. La gente viene en carros y es todo el día y a veces por la noche. Las vacaciones escolares son lo peor. La semana pasada tuvimos un montón de gente llamando a la puerta. Es más por el hecho de que es un flujo constante. Es una de esas franquicias después de todos estos años que sigue siendo igual de loca. A veces simplemente no lo entiendo. La mayoría de las personas llaman a la puerta y preguntan si pueden tomar una foto, pero algunas personas no se molestan”, sentenció .

